Neustadt : Bettina und Wolfram Borns Liebeserklärung an den Tango

Zwiegespräch von Akkordeon und Piano a n der der Jacob-Lienau-Schule.

von Alexander Steenbeck

05. Dezember 2019, 09:28 Uhr

Neustadt | Am 2. Advent wird es temperamentvoll im Theatersaal der Jacob-Lienau-Schule: Bettina Born (Akkordeon) und Wolfram Born (Piano) zeigen am 8. Dezember um 11 Uhr, wie interessant der argentinische Tango auch als Konzert sein kann. In einem Zwiegespräch von Akkordeon und Piano spannen sie den Bogen vom traditionellen argentinischen Tango, zum Beispiel von Osvaldo Pugliese, Anibal Troilo, G. M. Rodriguez bis zur großen Dramatik der Kompositionen von Astor Piazzolla.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es bei Beate Weidemann unter Tel. 04561/619-321 oder direkt im Rathaus, Am Markt 1, Zimmer 10.