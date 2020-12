SPD-Fraktion mit Doppelspitze : Bettina Hansen und Bastian Landschof lösen Thorsten Roth als SPD-Fraktionschef in Plön ab

Ingo Buth komplettiert als stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzende das neue Führungstrio in der Plöner SPD-Ratsfraktion.

von Michael Kuhr

21. Dezember 2020, 11:12 Uhr

Plön | Die Plöner SPD-Ratsfraktion hat einstimmig einen neuen Vorstand bestimmt. Der ehemalige Fraktionschef Thorsten Roth wird von Bastian Landschoff und Bettina Hansen abgelöst. Die beiden agieren als „gleichberechtigte Doppelspitze“, teilte die SPD am Montag mit.

Bettina Hansen und Bastian Landschof waren bisher gleichberechtigte Stellvertreter von Thorsten Roth, der sich im Mai 2018 als Nachfolger von Thorsten Pfau vorstellte. Im Mai 2018 hatte sich Thorsten Roth mit Bettina Hansen und Bastian Landschof nach einem Facebook-Eintrag noch „für die nächsten fünf Jahre gut aufgestellt“ gesehen.

Jetzt teilte Roth in einer Pressenotiz mit, dass „der personelle Wechsel an der Fraktionsspitze bereits seit längerer Zeit geplant war“. Die Neuwahl eines Fraktionsvorstandes zur Halbzeit einer Legislaturperiode sei in der Geschäftsordnung der Fraktion so vorgesehen.

Neu in den Fraktionsvorstand wurde der nach Zerwürfnissen einst ausgeschiedene und wieder in die SPD zurückgekehrte Ingo Buth gewählt. Hansen, Landschof und Buth dankten Thorsten Roth „für seine hervorragende Arbeit und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit“.

Bettina Hansen und Bastian Landschof gehören nach Darstellung der SPD der Plöner Ratsversammlung seit 2018 an. Der Ratsherr und Vorsitzende des Hauptausschusses Ingo Buth wurde zum Stellvertretenden SPd-Fraktionsvorsitzenden in der Plöner Ratsversammlung ernannt.

„Mit diesem motivierten Dreierteam sieht sich die Plöner SPD-Fraktion für den Rest der Wahlperiode gut aufgestellt“, heißt es weiter. Der neue Vorstand sei einstimmig gewählt worden und genieße das Vertrauen der gesamten Fraktion. Hansen, Landschof und Buth würden die solide und eng an lokalen Sachthemen orientierte Politik der SPD in Plön fortsetzen.