Sereetz / Berlin : Bettina Hagedorn über die Schulter geschaut

Katharina Josipovic aus Sereetz war zum sechswöchigen Praktikum im Bundestagsbüro von Bettina Hagedorn zu Gast .

von Michael Kuhr

07. Oktober 2019, 15:26 Uhr

Sereetz/Berlin | Die Zeit zwischen abgeschlossener Berufsausbildung und Studienbeginn nutzte Katharina Josipovic aus Sereetz für ein sechswöchiges freiwilliges Praktikum bei Bettina Hagedorn, SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen. Dabei lernte die 22-jährige Industriekauffrau die politischen Abläufe im Bundestag und die Arbeit der Abgeordneten und ihrer Mitarbeiter intensiv kennen.

Hagedorn: „Ich freue mich immer wieder über die Gelegenheit, jungen Menschen, die ein großes Interesse an Politik zeigen, meine Arbeit im Bundestag ,hautnah’ näherzubringen.“ Katharina kam dabei zur besonders spannenden Zeit der Haushaltsberatungen 2020 zu mir und konnte Sitzungen im Haushalts- und Rechnungsprüfungsausschuss sowie viele der Plenardebatten von der Zuschauertribüne aus verfolgen, während Hagedorn auf der Regierungsbank Rede und Antwort stand. Auch als die SPD-Politikerin in Vertretung für Bundesfinanzminister Olaf Scholz am 13. September in der sogenannten „Schlussrunde“ der 1. Lesung für den Bundeshaushalt 2020 im Bundestag

geredet habe, war sie live dabei.

Das Praktikum im Deutschen Bundestag hat der angehendenden Studentin der

Amerikanistik und europäischen Ethnologie einen tiefen Einblick in die demokratischen Prozesse und den Arbeitsalltag einer Bundestagsabgeordneten gegeben. Neben den abwechslungsreichen Aufgaben im Büro haben die Praktikanten der SPD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag stets die Gelegenheit, an dem eigenen, umfangreichen Praktikantenprogramm teilzunehmen.

Diese Chance ließ sich auch Katharina Josipovic nicht entgehen und kam im Rahmen des Programms mit zahlreichen Bundestagsabgeordneten ins Gespräch, beteiligte sich an etlichen Diskussionsrunden zu bundespolitischen Themen und be-suchte diverse Bundesministerien. Katharina Josipovic: „Schon während meiner Schulzeit begann ich mich für Politik und Geschichte zu interessieren. Mein Interesse verstärkte sich während meiner Ausbildungszeit umso mehr, weshalb ich mich für ein Praktikum bei Bettina Hagedorn bewarb.“ Sie wollte einmal hinter die Kulissen der großen deutschen Bundespolitik blicken, sie live miterleben und ihre demokratischen Prozesse nachvollziehen und verfolgen. „Dadurch, dass ich mit meiner Praktikumszeit genau in den Anfang und die Mitte der Haushaltsdebatte für das Jahr 2020 rutschte, konnte ich die hitzigen Haushaltsdebatten direkt von der Tribüne aus mit großer Spannung verfolgen“, sagte sie. Auch die Möglichkeit, durch das Praktikantenprogramm mit SPD-Politikern über Themen wie den Klimaschutz ins Gespräch zu kommen, sei für sie eine tolle Erfahrung gewesen. „Das Praktikum hat mir gezeigt, dass hinter der großen Politik, bis auf die AfD, Menschen stehen, die sich für unser aller Wohl einsetzen, die sich für Demokratie stark machen und ein großes Engagement zeigen“, sagte Katharina Josipovic.

Seit 2003 ermöglicht Bettina Hagedorn jungen, interessierten Leuten ein Prakti-kum in ihrem Berliner Büro und konnte so bereits 85 Schülern und Studenten die Gelegenheit bieten, die praktische Politik in Berlin hautnah mitzuerleben. Interessierte an einem Praktikum wenden sich direkt an das Berliner Büro (Tel. 030/22773832 oder per E-Mail an bettina.hagedorn@bundestag.de). Da die Plätze sehr begehrt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme.