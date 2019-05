Malente : Betrunkener missachtet Vorfahrt – vier Autos demoliert

75-jähriger Malenter sorgt auf der Kreuzung von Rosenstraße und Lindenallee für erheblichen Blechschaden.

von Bernd Schröder

06. Mai 2019, 18:56 Uhr

Gleich vier beschädigte Autos auf einmal. Das ist die Bilanz eines Unfalls, den ein 75-jähriger Malenter gestern auf der Kreuzung von Rosenstraße und Lindenallee – unmittelbar vor der Bäckerei Thaysen verursachte.

Der Mann fuhr kurz nach 16.30 Uhr mit seinem silbergrauen Toyota Yaris aus der oberen Lindenallee auf die Rosenstraße. Trotz Stoppschild machte er dabei laut Zeugenaussagen keine Anstalten anzuhalten. „Der ist voll rübergefahren, ohne zu bremsen. Ich sah ihn nur noch aus den Augenwinkeln“, schilderte der Fahrer eines in den Unfall verwickelten roten Nissan Qashqai. Er hatte keine Chance, den Unfall zu vermeiden.

Der Nissan fuhr in Richtung Neukirchen und rammte dem Toyota in die Seite. Dadurch wurden beide Fahrzeuge nicht nur stark beschädigt, sondern kamen auch vom Kurs ab. Der Toyota fuhr anschließend einem roten VW Polo in die Seite, wodurch der Wagen hinten am Stoßfänger und an der Felge beschädigt wurde. Der Nissan stieß seinerseits gegen einen silbernen Alfa Romeo 147, der aus der unteren Lindenallee kam und in die Rosenstraße abbiegen wollte. Der Alfa trug vorne Schäden an Stoßfänger, Motorhaube, Kotflügel und Scheinwerfer davon.

Da die Polizeibeamten bei m mutmaßlichen Unfallverursacher Atemalkohol feststellten, ordneten sie eine Blutprobe an. Die Beamten schätzten den Schaden auf mindestens 15.000 Euro. Der Nissan und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt.