Lübeck : Betrunkene beschädigen 50.000 Euro teures Laser-Messgerät

Zwei Männer traten im Baustellenbereich an der Mühlenbrücke 360-Grad-Messgerät um.

Lübeck | Sein Neuwert beträgt 50.000 Euro: Am Montagvormittag haben zwei Betrunkene im Baustellenbereich an der Mühlenbrücke ein 360-Grad-Laser-Messgerät umgetreten. Gegen 12 Uhr waren die zwei Unbekannten an dem Gerät vorbeigegangen und sollen laut Zeugenaussage...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.