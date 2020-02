Eutin : Betrug in Millionenhöhe – Ehepaar festgenommen

Ostholsteiner (33) soll über Jahre Unternehmer in Eutin und Umgebung betrogen haben und wollte sich nun in die Schweiz absetzen.

Avatar_shz von Constanze Emde

18. Februar 2020, 16:54 Uhr

Eutin | Gegeltes Haar, Rolex am Handgelenk, teure Autos vor der Tür. Die Nachbarn wunderten sich, woher der zweifache Familienvater wohl all das Geld herbekomme; Freunde und Bekannte ärgern sich, auf das perfide Spiel des 33-Jährigen hineingefallen zu sein.

Nach monatelangen Ermittlungen nahm die Polizei bei einer Hausdruchsuchung das Paar aus Ostholstein fest

Der Sohn eines pensionierten Polizeibeamten wurde bei einem Großeinsatz am Freitag gemeinsam mit seiner Frau festgenommen – nach monatelangen Ermittlungen. Die Lübecker Staatsanwaltschaft wirft ihm schweren Betrug in mehreren Fällen vor, ließ sein Wohnhaus in der Gemeinde Süsel und die Wohnung seines pensionierten Vaters am Freitag unter anderem nach Geschäftsunterlagen durchsuchen.

Der Vorwurf: Mehrere Taten in und um Eutin

Was genau wird ihm vorgeworfen? „Der Tatzeitraum erstreckt sich über mehrere Jahre, der Schwerpunkt der Taten liegt in und um Eutin“, heißt es auf Nachfrage. Zu Details schweigen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“.

Die Rede ist vom Betrug in Millionenhöhe und mehreren laufenden Verfahren. Im Internet taucht er als Inhaber eines Immobilienbüros sowie als Finanzberater mit Adressen in Eutin auf.

Ostholsteiner stellte sich als wohlhabender Unternehmensberater vor

Einem Eutiner Unternehmer hat er sich als wohlhabender, gar millionenschwerer Unternehmensberater vorgestellt, der in die Schweiz auswandern wolle. Dieser erklärt, wie er den Ostholsteiner und seine Betrugsmasche erlebt hat: „Er hat es bei jedem anders gemacht, wusste, wie er auf die Menschen eingehen muss. Mich hat er emotional berührt, man hat sich angefreundet, die Kinder haben miteinander gespielt.“ Der 33-Jährige habe sich ihm vor gut vier Jahren vorgestellt, ihm Tipps bei seiner eigenen Firma gegeben, die auch teilweise gut gewesen seien.

Erst Vertrauen erschlichen, dann Geld „geborgt“, Krebserkrankung vorgetäuscht

Das Vertrauen des Eutiner Unternehmers wuchs, auch die Freundschaft. Dann kam 2018 plötzlich die Schreckensnachricht, dass der „neue Freund“ an Krebs erkrankt sei, nur noch wenige Monate zu leben habe. „Er bat mich um Geld für seine teuren Krebsmedikamente, weil er wegen seiner Auswanderungspläne in die Schweiz keine deutsche Krankenversicherung mehr habe und diese nun bar zahlen müsse“, erzählt der Eutiner, auch Geld für die Unterstützung von Immobiliengeschäften habe der angebliche Freund erbeten, weil sein Geld „in der Schweiz“ festliege. „Freunden hilft man“, so sein Credo. Der Eutiner Geschäftsmann hat bei einem Bekannten in der Schweiz sogar nachgefragt, dort als Antwort bekommen, das Kantone diverse Auflagen machen können, bevor Unternehmer aus Deutschland dorthin einwandern können. Einen geliehenen Geldbetrag habe er wieder bekommen.

Unternehmer vertraute ihm – bis der 33-Jährige ohne sein Wissen auf dessen Firmennamen teuer einkaufte

Doch im Sommer 2018 häuften sich die Vorfälle: „Er kaufte ohne mein Wissen Laptops, Drucker und andere Geräte auf meinen Firmennamen. Erst als die Rechnungen an mich gingen, fiel das auf“, sagt der Eutiner. Auf Nachfragen habe der 33-Jährige beteuert, die Rechnungen zu begleichen, das Geld zurückzugeben, doch das habe er nie getan.

Fachgeschäft bringt Stein ins Rollen, Unternehmen zeigten den Sohn eines pensionierten Polizisten an

Das Elektrofachgeschäft brachte in Eutin mit einer Anzeige den Stein ins Rollen. Mehrere Anzeigen des Eutiner Unternehmers folgten. Erste Prozesse habe er schon gewonnen. Auch eine namhafte geschädigte Firma in Kiel habe im Dezember Recht bekommen im Prozess gegen den nun verhafteten Ostholsteiner.

Autos verkaufte er mehrfach, spielte Käufer gegeneinander aus

Zu seiner Masche gehörte es nach Informationen des Ostholsteiner Anzeigers auch, Autos zu verkaufen – nicht nur an eine Person. „Ich habe von ihm ein hochwertiges Auto gekauft, den Fahrzeugbrief nur auf dem Handy gesehen, weil er sagte, der liegt im Schließfach seiner Hamburger Bank. Ich habe ihm vertraut – bis zwei Männer vor meiner Tür standen, die das Auto für den neuen Besitzer abholen wollten. Der hat uns gegeneinander ausgespielt. Das war nicht witzig und gab richtig Stress“, erinnert sich der Eutiner. Er wisse von mehreren hochklassigen Fahrzeugen, mit denen er es ähnlich gemacht haben soll, darunter Audi Q7, BMW X6, Mercedes GLE.

Ostholsteiner soll mehrere Unternehmen betrogen haben

Bislang schätzt der Eutiner den finanziellen Schaden allein für seine Firma ohne Anwaltskosten „auf mindestens 200.000 Euro“. Da diese aber klein und gerade im Aufbau war, führten die im Nachhinein als betrügerische Geschäfte enttarnten Dinge seinen Betrieb an den Rand der Existenz. So habe der Verhaftete als Unternehmensberater auch vorgetäuscht, Kredite zu besorgen, die es letztlich gar nicht gegeben habe.

Wie viele Personen der Ostholsteiner auf diese und andere Weise betrogen haben soll, auch dazu schweigen Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit. Der Eutiner Unternehmer kennt allein drei weitere Betroffene, vermutet auch weitere Unternehmen, darunter auch Autohäuser. „So viel kriminelle Energie vermutet man nicht in einem Menschen“, sagt er. Er habe lange gebraucht, um die Enttäuschung und die Folgen zu verdauen, versuche alles nun sachlich abzuarbeiten mit guter juristischer Hilfe und finanziell zu retten, was zu retten sei.

33-Jähriger sitzt in Haft, seine Frau ist gegen Auflage entlassen worden

Der Ostholsteiner sitzt nach der Entscheidung des Haftrichters nun in U-Haft, weil Ermittlungen ergaben, dass er sich ins Ausland habe absetzen wollen. Koffer seien schon gepackt gewesen. Seine Frau wurde gegen Auflage wieder freigelassen.