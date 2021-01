Amtsgericht Plön : Betrogener Handwerker steht selbst unter Betrugsverdacht

Verteidiger bietet eine Strafe von 500 Euro an, zahlbar in sechs Monatsraten, an – Geld für Jugendstrafhilfe des Kreises.

von Michael Kuhr

28. Januar 2021, 15:35 Uhr

Plön | Der Vorwurf der Anklage ist deutlich: 2017 soll ein Handwerksmeister, Inhaber einer kleinen Tischlerei aus dem Kreis Plön, den Transport von sechs Oldtimern für sich bestellt und die Transportkosten in Höhe von 3451 Euro dafür nicht beglichen haben. Betrug lautete deshalb die Anklage und unterstellte dem Angeklagten, er habe vorher gewusst, dass er nicht zahlen kann.

Das streitet der heute 56-Jährige auch in seinem Prozess vor dem Amtsgericht in Plön nicht ab. Doch dann kommt ein aber: Er habe Forderungen durch Arbeiten für eine Einrichtungsfirma aus der Nähe von Frankfurt am Main in Dortmund erledigt. Die Rede ist von rund 21 000 Euro, die er für seine Arbeiten zu bekommen hätte und nicht bekommen habe.

Warum? Offenbar gab es einen schriftlich ausgetragenen Streit mit der Auftragsfirma. Im einem vor Gericht verlesenen Schreiben wirft ihm die Firma Verletzungen, Beleidigungen und ein gestörtes Vertrauensverhältnis vor. Die Arbeiten seien auch nicht zu ihrer Zufriedenheit erledigt worden. Deshalb kündige man den Vertrag mit ihm als Subunternehmer und behalte sich das Recht auf Regressforderungen vor. Ein bekanntes Problem, das immer wieder vor Gericht landet. Ein Unternehmen, Behörde oder Amt schreibt einen Auftrag aus, eine Firma bekommt diesen Auftrag und beauftragt wiederum selbst kleinere Subunternehmer mit den Arbeiten. Nur die sind dann die „Angeschmierten“, wenn der Auftraggeber nicht zahlt. Denn die Kosten für seine Mitarbeiter muss der Subunternehmer in jedem Fall zahlen.

So auch hier. Deshalb laufe auch schon ein Verfahren gegen diese Auftrags-Firma, sagt der Angeklagte. Tatsache ist, dass der Handwerker knapp bei Kasse ist und schon mehrfach Kontakt mit einem Gerichtsvollzieher habe. Den Auftrag für den Autotransport hätte er kurz nach Abschluss des Arbeitsvertrages erteilt. „Die Firma hat mich dann über den Tisch gezogen“, so der Angeklagte. „Sch…e, tut mir leid“. Die Mängelrüge sei überhaupt nicht gerechtfertigt. „Es ist nicht, dass ich nicht zahlen will, sondern, dass ich nicht zahlen kann.“

2019 sollte das Verfahren gegen ihn nach Zahlung von 3600 Euro an sich eingestellt werden. Doch die geforderten 600 Euro pro Monat konnte und kann der Angeklagte wegen seiner eigenen Schulden nicht zahlen. Das Gericht stellte daraufhin die Frage in den Raum, ob seine Forderung an die Auftragsfirma berechtigt sei. Denn dann, so sagen Grundsatzurteile, könnte das Verfahren gegen den Angeklagten wegen Geringfügigkeit eingestellt werden.

Der Verteidiger bietet einen Betrag von 500 Euro an, zahlbar in sechs Monatsraten. Die Staatsanwaltschaft stimmt zu. Auch der Richter schließt sich dem an und stellt das Verfahren „vorläufig ein“ – solange der Angeklagte den Raten nachkommt. Die Geldbuße geht an die Jugendstrafhilfe des Kreises Plön. Deutlich wird am Rande des Prozesses aber auch, dass der Angeklagte wohl den Überblick über seine finanziellen Verhältnisse verloren hat und neue Aufträge durch die Corona-Pandemie fehlen.