Betriebsräte der Sana-Kliniken mahnen Missstände an

erstellt am 16.Nov.2017 | 10:14 Uhr

Patienten können nicht rechtzeitig umgelagert werden, Verbände werden zu spät gewechselt, Mitarbeiter sind allein auf einer Station mit 40 Patienten, sie haben auch keine Zeit für eine Pause. Das ist nur ein Teil dessen, was die Betriebsräte der Sana-Kliniken ihrer Geschäftsführung vorwerfen. In zwei Brandbriefen wenden

Geschäftsführer Klaus Abel.

Geschäftsführer Klaus Abel. Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Ostholstein, Beate Fleischmann, und die Eutiner Betriebsratsvorsitzende Felizitas Fuhrmann weisen auf Überstunden hin, auf geplante Mehrarbeit, auf mangelnde Ausbildungszeit und vor allem auf eine große Zahl von Gefährdungsanzeigen.

Im Jahr 2016 habe es 399 Anzeigen gegeben. Im ersten Quartal 2017 seien es bereits 150 gewesen. Früher habe man so gut wie keine Anzeigen geschrieben, statt dessen die Pflegedirektion mündlich über den Missstand informiert, und das auch wesentlich seltener, sagte Fleischmann gestern unserer Zeitung. „Die Mitarbeiter sind vertraglich verpflichtet, dem Arbeitgeber Missstände anzuzeigen“, erklärte sie. Reagiere der Arbeitgeber darauf nicht, komme es zum Organisationsverschulden. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB, Paragraf 831, 1) habe ein Großbetrieb eine solche Organisationspflicht.

Mangel herrscht nach Angaben der Betriebsräte beim Personal. Derzeit plane das Unternehmen mit drei Mitarbeitern in der Frühschicht, zwei Mitarbeitern in der Spät- und 1,5 bis zwei Mitarbeitern in der Nachtschicht, sagt Fleischmann. „Selbst diese Besetzung erreicht man nicht wegen der vielen Krankheitsausfälle“, sagt Fleischmann.

In Oldenburg seien in der Zeit von Januar bis September dieses Jahres durchschnittlich 7,6 Prozent der Belegschaft krank gewesen. Im vorigen Jahr waren es 6,5 Prozent. Im Gesundheitswesen liege der bei durchschnittlich 4,4 Prozent deutschlandweit. Ein Ergebnis, das die Ersatzkassen ermittelt hätten. Damit die Pflegequalität den aktuellen Standards entspreche, müssten es nach Fleischmanns Ansicht fünf Fachkräfte in der Früh-, vier in der Spät- und zwei in der Nachtschicht sein. Denn tatsächlich komme es sogar vor, dass nur ein Mitarbeiter für 40 Patienten da sein müsse, da der andere eine Personallücke an anderer Stelle stopfe. „Wenn Patienten nicht entsprechend versorgt werden können, kommen Pflegekräfte wie Ärzte schlecht damit zurecht“, weiß Fleischmann.

Der Betriebsrat fordert, wie die Eutinerin Felizitas Fuhrmann sagt, von der Geschäftsführung unter anderem ein ordentliches Ausfallkonzept und einen der Arbeitsbelastung entsprechenden Personalschlüssel. Von der Politik fordert Fuhrmann deutlich mehr Unterstützung.

Klaus Abel erklärte gestern: Wie die Geschäftsführung im Mai 2016 versprochen habe, seien zehn zusätzliche Pflegekräfte von Dezember 2016 bis Oktober 2017 eingestellt worden. Damit verfüge Sana Ostholstein über 261 Vollkräfte.

Jeder Dienstplan muss mit dem Betriebsrat abgestimmt werden. Stimmt der nicht zu, ha die Sana-Klinik für Oldenburg in der Vergangenheit die Einigungsstelle angerufen, die dann entschieden hat. Das Haus hat mehrmals Strafzahlungen leisten müssen. Inzwischen rufe das Haus die Einigungsstelle nicht mehr an. Man wurschtle sich so durch und versuche mit Lückenstopferei Verbesserungen zu erreichen, sagte Fleischmann dazu. Abel sagt, dass die Pläne in Eutin bisher einvernehmlich vereinbart worden wären. In Oldenburg werden die Pläne inzwischen geduldet, Überstunden könnten dort auch wieder abgebaut werden.

Die Zahl der Gefährdungsanzeigen hat nach Auskunft Abels in Eutin von Ende 2016 bis Oktober 2017 um die Hälfte abgenommen. „In der Diskussion mit den Betriebsräten werden die Gefährdungsanzeigen der Standorte und Bereiche diskutiert und aufgeschlüsselt.“

Adam: „Die Gestaltung von neuen Prozessen, Versorgungsangeboten und Veränderungen ist nur mit Betriebsrat, Mitarbeitern und Geschäftsführung zu lösen und braucht die Hilfe von Politik und Bevölkerung.“