Betriebe wollen mitreden

von Constanze Emde

erstellt am 13.Sep.2017 | 00:32 Uhr

„Warum bekommen wir keinen Optiker, warum keine Apotheke zum Ärztehaus?“ Zahlreiche Geschäftsleute vom Gewerbegebiet zwischen Bürgermeister-Steenbock-Straße und Industriestraße kamen in den jüngsten Stadtentwicklungsausschuss, um ihrem Ärger über das Einzelhandelskonzept der Stadt aus dem Jahr 2013 Luft zu machen.

„Ich finde es schade, dass immer alles in den Gremien besprochen wird und habe Sorge, dass Eutin irgendwann ausstirbt – und zwar nicht nur die Innenstadt“, sagte Jürgen Boock, Grundstückseigentümer im Gewerbegebiet. Barbara Kleinwächter, ebenfalls Betroffene aus dem Gewerbegebiet, wollte wissen, wie sich die Geschäftstreibenden aus dem Industriegebiet einbringen können, falls noch einmal über das Einzelhandelskonzept geredet werde.

Susanne Stange vom zuständigen Fachdienst des Bauamtes berichtete im Ausschuss, dass das Einzelhandelskonzept im nächsten Jahr fortgeschrieben werden solle, weil das im Konzept nach fünf bis sieben Jahren so vorgesehen sei. Im Grundsatz aber gehe es darum, den Bestand in der Innenstadt zu schützen und keine direkte Konkurrenz auf Flächen im Gewerbegebiet zuzulassen.

Das Gerücht, Augenoptiker Apollo sowie eine Apotheke wolle sich unweit des Ärztehauses bei den Discountern in der Industriestraße ansiedeln, bestätigte sich im Ausschuss. Entsprechende Anträge wurden aber mit eben dieser Begründung abgelehnt.

„Wenn sie in die Überprüfung des Einzelhandelskonzeptes gehen, wäre das sehr sinnvoll, wenn wir das gemeinsam machen könnten. Wir würden uns gern einbringen“, hieß es aus den Reihen der anwesenden Kaufleute. Den Einzelhandel so zu begrenzen, wie es derzeit der Fall ist, sei langfristig nicht gut für Eutin.

Ausschussvorsitzender Heiko Godow (CDU): „Auch beim letzten Mal war Beteiligung möglich. Wenn die Wahrnehmung nicht so war, sind wir diesmal mehr gefordert, das noch deutlicher zu machen.“ Boock sagte abschließend in Richtung Stadtvertreter: „Wir sind wirklich nicht die, die spalten wollen, aber wir brauchen etwas pro Eutin. Dazu brauchen wir Sie und Sie brauchen uns.“ Ihre Kritik äußerten 14 betroffene Firmen auch in einem Schreiben an die Stadtvertreter: Die Daten, auf die sich das Konzept beziehe, gehen teilweise bis ins Jahr 2008 zurück. Der Online-Handel in der heutigen Dimension sei da noch nicht denkbar gewesen, so die Kaufleute.

Der letzte B-Plan auf den das Einzelhandelskonzept angewendet werden müsse, sei der B-Plan 60, machte Stange deutlich. Die Überprüfung des Konzeptes ist 2018 vorgesehen.