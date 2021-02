Eutin : Betreuungsverein Ostholstein in neuen Räumen

Ratsuchende stehen nun in Eutin barrierefreie Büroräume zur Verfügung.

von Alexander Steenbeck

10. Februar 2021, 16:09 Uhr

Eutin | Der Betreuungsverein Ostholstein hatte seit 1992 hatte seinen Sitz in der Waldstraße 6 beim DRK-Kreisverband Ostholstein im 2. Obergeschoss in der sogenannten Biedermannvilla. Ab dem 22. Februar sind die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter Klaus Häring und Christoph Mevenkamp unter der Adresse Voßplatz 5 mit dem Eingang am Ihlpool in Eutin zu erreichen. „Dort warten endlich barrierefreie Büroräume auf die Ratsuchenden“, berichtet der Vorsitzende des Vereins Christian Burgdorf.

Der Betreuungsverein Ostholstein ist ein eigenständiger Verein, der mit der Einführung des Betreuungsgesetzes am 2. September 1992 in Eutin gegründet wurde. Im Rahmen seiner gemeinnützigen Arbeit trägt der Verein Sorge für volljährige Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht oder nur teilweise in der Lage sind, ihre persönlichen Angelegenheiten zu bewältigen. Grundlage für die Arbeit ist der im Betreuungsgesetz verankerte „Grundsatz der Erforderlichkeit“, der dazu beiträgt, dass alle Maßnahmen Berücksichtigung finden, um den betreuten Menschen die Führung eines selbstbestimmten Lebens zu ermöglichen.

Klaus Häring ist als Geschäftsführer auch für die Durchführung von Fortbildungen zu den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsrecht zuständig. Darüber hinaus führt er, wie Christoph Mevenkamp auch, sogenannte Vereinsbetreuungen. Etwa die Hälfte der 150 Mitglieder des Vereins sind ehrenamtlich tätige Betreuern aus allen Berufen und unterschiedlichen Altersgruppen. Ein Arbeitsschwerpunkt des Vorstands und der beiden hauptamtlichen Mitarbeiter ist die volle Unterstützung dieser Ehrenamtlichen.

„Am Herzen liegt dem Verein aber auch die Gewinnung neuer ehrenamtlich tätigen Betreuern, die diese verantwortungsvolle und erfüllende Aufgabe für andere Menschen übernehmen möchten“, führte Burgdorf weiter aus. Er wies darauf hin, dass Klaus Häring für interessierte Personen Einführungsseminare anbietet.

Corona bedingt können diese zurzeit aber nur per Video (Zoom) stattfinden. Wer Interesse hat, kann sich ab dem 22. Februar mit dem Geschäftsführer unter der Telefonnummer 04521/7613447 oder der E-Mail-Adresse haering@betreuungsvereinoh.de in Verbindung setzen. Christoph Mevenkamp ist nach dem Umzug unter der

Telefonnummer 04521/7613448 und der E-Mail-Adresse mevenkamp@betreuungsverein-

oh.de zu erreichen. Weitere Informationen sind unter www.betreuungsverein-oh.de nachzulesen.