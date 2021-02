Umzug ist in diesen Tagen erfolgt : Betreuungsstelle des Kreises Plön ist jetzt in Preetz zu finden

Wenn erwachsene Menschen einen gesetzlichen Betreuer benötigen, ist die Betreuungsstelle der richtige Ansprechpartner.

Plön/Preetz | Der Beauftragte für Menschen mit Behinderung sowie die Betreuungsstelle des Kreises Plön, sind zukünftig in neuen Räumlichkeiten zu finden. Sie sind in das Gebäude Gerberweg 4 in Preetz gezogen. Carsten Berthold-Clausen ist seit Januar 2020 ehrenamtlich ...

