Bethge neuer BUND-Sprecher

vergrößern 1 von 1 Foto: bsh 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 04.Dez.2017 | 19:51 Uhr

Der Malenter Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat einen neuen Sprecher. Die Ortsgruppe wählte Rechtsanwalt Dr. Dietmar Bethge (Foto) an die Spitze. Stellvertretender Sprecher ist Ulf Werner, der den Malenter BUND nach dem Rückzug von Frieder Lüthge kommissarisch geleitet hatte.

Der 47-jährige Bethge lebt seit 2015 in Malente. Zuvor durchlief der Familienvater mehrere berufliche Stationen in Hamburg, Düsseldorf, Paris, Gelsenkirchen und Henstedt-Ulzburg, in denen er in der Sportvermarktung und als Rechtsanwalt tätig war. Anfang 2016 trat Bethge in den BUND ein.

Bereits in Henstedt-Ulzburg habe er sich in der Kommunalpolitik engagiert und dabei mit umweltpolitischen Themen wie der Planung einer 380-kV-Leitung zu tun gehabt, berichtet der gebürtige Gelsenkirchener. Seine Liebe zur Natur habe er durch Spaziergänge mit seinem Hund wiederentdeckt. Im Fokus des BUND Malente werde weiterhin die Streuobstwiese an der Malenter Au stehen, kündigte Bethge an. Aber der BUND werde sich auch gern in umweltpolitische Themen in der Gemeinde einmischen.

Weitere Vorstandsmitglieder sind Hans-Jürgen Glüsing (Kasse), Hartmut Trzewik (Presse) sowie die Beisitzer Hans Jagzent und Robert Schermer. Uwe Hofer ist Ansprechpartner für das Thema Streuobstwiese, Werner Kraft für Flora und Fauna und Manfred Matthies für Wildbienen.

Die BUND-Ortsgruppe trifft sich in der Regel an jedem ersten Montag im Monat um 19 Uhr in der Malenter Thomsen-Kate. Dietmar Bethge ist unter Telefon 04523/9840295 oder per

E-Mail an bund.malente@bund.net zu erreichen.