Ostholstein : Besuchsverbot und Absage von Veranstaltungen an allen vier Standorten der Sana-Kliniken

Unternehmen folgt damit dem Ministeriumserlass.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

17. März 2020, 09:28 Uhr

Eutin | Um einer schnellen Verbreitung des Corona-Virus’ entgegenzuwirken sagen die Sana-Kliniken Ostholstein alle bis Ende April geplanten Veranstaltungen ab. Unter anderem betrifft dies verschiedene Patienteninformationsveranstaltungen wie den Abend für werdende Eltern. Soweit möglich, sollen Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, teilte Sana mit.

Für Besucher gilt bereits seit Freitag vergangener Woche – aufgrund eines Ministeriumserlasses und wie in anderen Kliniken auch – ein generelles Besuchsverbot. Nur in Ausnahmefällen sollen Besuche gewährt werden, beispielsweise für Eltern von Kindern in der Pädiatrie. Ebenso sind die Cafeterien der Standorte für Besucher und Patienten geschlossen. Die Speisenversorgung der Kliniken ist jedoch ohne Einschränkung gesichert.