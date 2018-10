Besuch des Bibelgartens

von Michael Kuhr

13. Oktober 2018, 15:43 Uhr

Ein Besuch der Gruppe 60plus der Kirchengemeinde Eutin im Bibelgarten in Pelzerhakenfindet am Donnerstag, 18. Oktober, statt. Der Garten zeigt Pflanzen, die Bezug zur Bibel haben. Die mit Privatwagen Reisenden nehmen um 14.30 Uhr an einer Führung teil. Danach gibt es Kaffee und Kuchen. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 13.45 Uhr am Gemeindehaus St. Michaelis. Anmeldungen werden bis zum 16. Oktober unter Tel. 04521/2889 erbeten. Auch wenn das Wetter sehr herbstlich sein sollte, findet der Ausflug statt.