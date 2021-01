Ostholstein : Bestnoten nicht nur für „Rosenfelder Strand Ostsee Camping“

Ferienparks an der Ostsee und auf Fehmarn spielen bei der europaweiter Rangliste des „Camping.info-Awards“ vorne mit.

12. Januar 2021, 10:36 Uhr

Rosenfelde | Deutschlands Nummer 2 und bester Campingplatz in Schleswig-Holstein ist laut „www.camping.info“, einem der führenden Portale für Camping-Urlaube mit jährlich mehr als 40 Millionen Seitenaufrufen, das „Rosenfelder Strand Ostsee Camping“ in der Nähe von Grube. Die Anlage mit eigenem Naturbadestrand direkt an der Ostsee sei vor allem bei Familien mit Kindern sehr beliebt und schaffte es wieder auf das Siegertreppchen des „Camping.info-Awards“. Und auch in der europaweiten Rangliste spielt der Campingplatz vorne mit: Hier belegt Rosenfelde Platz 3. Damit verbesserte sich die Urlauberanlage in der Bewertung gegenüber 2020 – zum Vergleich die Platzierung im Vorjahr: Europa Platz 4, Deutschland Rang 3.

Rosenfelder Strand ist aber nicht der Ostholsteiner Campingplatz, der europaweite Bestnoten erhielt. Weitere Auszeichnungen gingen an „Camping- und Ostseeferienpark Walkyrien“ in Bliesdorf (Platz 11) und an eine Reihe von Fehmarner Plätze – darunter auf Platz 22 „Camping Strukkamphuk“, auf Rang 23 „Insel-Camp Fehmarn“, Nummer 33 „Camping Südstrand“ und auf Position 35 „Camping Ostsee Katharinenhof“.

Plöner Campingplätze ebenfalls in der Top 100

Auch Campingplätze in Ostholsteins Nachbarkreis erreichten gute Bewertungen – so rangiert unter anderem „Naturcamping Spitzenort“ auf Platz 16 in Europa, auf Rang 66 „Campingpark Augstfelde“ in Bösdorf sowie auf Platz 93 „Campingpark Gut Ruhleben“.

Deutschlands beliebtester Campingplatz befindet sich allerdings in Mecklenburg-Vorpommern – in Kühlungsborn. Die westlich von Rostock gelegene Ferienanlage schaffte es auch in der europaweiten Bewertung auf Rang 1.

Überschneidungen mit ADAC-Auswertung

Mit Blick auf die Bewertungen für die deutschen Campingplätze zeigen sich Überschneidungen mit einer kurz vor Weihnachten veröffentlichten Auswertung des ADAC. Hier schaffte es der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf Fehmarn als beliebtester Campingplatz in Deutschland erneut auf Platz 1. Unter den Top Ten waren noch drei weitere Plätze aus Schleswig-Holstein: Camping Rosenfelder Strand, bei Dahme in Ostholstein (6.), Camping Miramar auf Fehmarn (8.) und Ostseecamping Familie Heide (Waabs, Kreis Rendsburg-Eckernförde, 10.). Zum Vergleich: Beim „Camping.info-Award“ lag der Campingpark Kühlungsborn auf Platz 1, gefolgt von Rosenfelder Strand und dem „Naturisten Familien-Sport- und Natur-Camp Sonnensee“ in Hannover.

208.000 Bewertungen berücksichtigt

Mit dem „Camping.info-Award“ hat das Unternehmen „Camping.info“ bereits zum zehnten Mal die 100 beliebtesten Campingplätze in Europa ausgezeichnet. In Deutschland erhielten gleich 68 Campinganlagen den Publikumspreis. In die Auswertung sind über 208.000 Bewertungen von mehr als 173.000 Camping-Urlaubern eingeflossen. Der Award ist ein Publikumspreis. „Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit“, sagte Geschäftsführer Maximilian Möhrle.

Camping trotzt der Corona-Krise

„Das Ergebnis zeigt nochmal deutlich den Erfolg der deutschen Campingplatzbetreiber trotz Pandemie-Saison 2020“, so Möhrle. Die Corona-Krise habe dazu geführt, dass sich viel mehr Menschen für Campingurlaube interessieren. „Das bestätigen uns sowohl die Zugriffszahlen auf unserem Portal als auch die Zulassungsstatistiken für Reisemobile und Wohnwagen, die sich aktuell auf einem Rekordniveau befinden“, sagte Möhrle. Eine Auswertung der Nächtigungszahlen der Sommermonate von Juni bis August habe gezeigt, dass die Nächtigungen auf Campingplätzen trotz Pandemie um fast zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen konnten. Möhrle: „Social-Distancing ist für Camper kein Problem, da sie ihr Zuhause auch unterwegs dabei haben. Campinggäste reisen individuell an, verbringen viel Zeit in der freien Natur, schlafen und wohnen in ihren eigenen vier Wänden und verfügen vielfach auch über eigene sanitäre Einrichtungen.“