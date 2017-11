Bestnoten in der Bäckerei

vergrößern 1 von 1 1 von 1

erstellt am 30.Nov.2017 | 12:35 Uhr

Die bundesweit beste Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Bäckerei kommt aus Eutin. Katharina Guterl setzte sich Mitte November in Weinheim gegen sieben Mitbewerber aus ganz Deutschland durch. Am Sonntag wird die 20-Jährige in der Sparkasse Holstein für ihre Leistung ausgezeichnet.

„Leider gibt es auf EU-Ebene keinen Wettbewerb für Fachverkäufer, nur für Bäcker“, lässt die junge Frau keinen Zweifel daran, dass sie auch dort gern antreten würde. Zu sehr gefällt ihr der Beruf, den sie bei „von Allwöhrden“ lernte. „Ich bin froh, dass Martina Muntau mich so gut ausgebildet hat“, sagt die gebürtige Eutinerin Guterl über ihre Kollegin und Leiterin der Plöner Filiale. Nach dem Hauptschulabschluss an der Eutiner Wisser-Schule und einer berufsvorbereitenden Maßnahme an den Beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein in Eutin absolvierte Guterl ein halbjähriges Praktikum bei von Allwöhrden. „Danach durfte ich in Eutin die Ausbildung beginnen, wechselte nach einem halben Jahr nach Plön und Bad Schwartau und bin seit April wieder in Plön. Die Lehre war im Januar 2017 beendet, und ich durfte die Prüfung vorziehen, weil alles gut passte mit Schule und Arbeit“, erzählt die Bundessiegerin. Nach zweieinhalb statt drei Jahren habe sie mit einer Note 2 in Praxis und einer 1 in Theorie bestanden und eine Einladung von der Handwerkskammer zum Landeswettbewerb im September nach Lübeck-Travemünde erhalten. Dort belegte sie den 1. Platz unter sechs Bewerbern in

den Disziplinen Verkaufsgespräch führen, Frühstücksteller herrichten, belegte Brötchen anrichten, Brot verpacken, Torte schneiden und Verpacken und Schaufenster gestalten. Das Gleiche war in Weinheim gefragt, allerdings auf das Thema Europa abgestimmt. Also gestaltete sie das Schaufenster in gold und blau, belegte Brötchen mit Deko in Sternform, packte den Guglhupf mit Schleifenband in gold-blau ein und dachte sich den Slogan „Europas Vielfalt kennt keine Grenzen“ aus. „Weinheim war cool, weil man sich mit anderen austauschen konnte über die Backwaren, die es in anderen Regionen gibt“, strahlt die erfolgreiche junge Frau, die für ihren Sieg einen Pokal, Goldmedaille und Bildungsgutscheine erhielt und am liebsten Verkaufsgespräche führt und die Kunden bedient. In der Plöner Filiale, wo sie inzwischen stellvertretende Leiterin ist, möchte sie vorerst gern bleiben. „Wir sind ein gutes Team, und man bekommt viel Unterstützung von der Firma.“