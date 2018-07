Bestnote für Hagedorns Antwortverhalten

von Alexander Steenbeck

16. Juli 2018, 13:58 Uhr

Einmal im Jahr stellt die überparteiliche und unabhängige Internetplattform www.

abgeordnetenwatch.de allen Mitgliedern des Bundestages ein „Zeugnis“ über ihr Antwortverhalten bei öffentlichen Bürgeranfragen aus. Bettina Hagedorn (Foto), seit 17 Jahren Bundestagsabgeordnete für Ostholstein, erhielt zum vierten Mal in Folge die Note „sehr gut“ und landet damit in diesem Jahr auf Platz 1 von 27 Abgeordneten aller sechs Fraktionen aus Schleswig-Holstein.

„Seit meinem Einzug in den Bundestag 2002 sind mir Transparenz und Bürgernähe sehr wichtig. Insofern bestätigt mich, dass mir Jahr für Jahr ein Top-Zeugnis von abgeordnetenwatch.de ausgestellt wird“, sagte Hagedorn und ergänzte, dass fünf von sechs SPD-Bundestagsabgeordneten auf den Top-12- Plätzen mit „sehr gut“ bewertet wurden. Interessant sei für Hagedorn weiterhin, dass die beiden Abgeordneten Bruno Hollnagel und Axel Gehrke der AfD nicht eine einzige Bürgeranfrage beantwortet haben. „Da wird deutlich, wie ernst diese Partei tatsächlich die Interessen der Bürger nimmt, sagte Hagedorn. Aber: Auch drei FDP-Abgeordnete beantworteten keine einzige der an sie gestellten Fragen und auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat nicht einmal die Hälfte der an ihn gerichteten Fragen beantwortet und erhält damit wie seine Fraktionskollegen nur die Note „mangelhaft“.

Das Ranking der Internetplattform setzt sich zum einen aus der Antwortquote und zum anderen aus der Anzahl der Fragen zusammen. Auf der Liste befinden sich 27 Abgeordnete aus Schleswig-Holstein: sechs von der SPD, zehn von der CDU, vier von der FDP, jeweils drei von den Grünen und den Linken sowie zwei von der AfD.