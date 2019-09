Im Plöner Stadtgraben: : Besondere Parkplätze für Fahrer von Elektro-Autos

Wer ein Elektroauto fährt, darf es künftig am Stadtgraben kostenfrei für drei Stunden abstellen.

von Michael Kuhr

26. September 2019, 17:16 Uhr

Plön | Wer ein Elektroauto fährt, darf es künftig am Stadtgraben kostenfrei für drei Stunden abstellen. Zwei Parkflächen hat Bürgermeister Lars Winter dort ausweisen lassen. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes Wolfgang Helmis und Eckhard Klindt setzten gestern den Pfosten mit zwei Schildern.

„Die Plätze gelten nur für reine Batterie-Elektro-Fahrzeuge, nicht für Hybride“, betonte Winter. Die Umsetzung erfolgte nach einem Antrag der SPD-Fraktion, die das Thema in den Ausschuss bringen wollte. Für den ruhenden Verkehr sei aber nicht die Selbstverwaltung, sondern ausschließlich der Bürgermeister zuständig. Er entschied sich für zwei Plätze.

„Es ist natürlich eine Grundsatzfrage, weil sich ein E-Fahrzeug nicht jeder leisten kann, aber die es können, können sich auch die Parkgebühr leisten“, ist ihm bewusst. Mit den Plätzen wolle er ein Zeichen setzen für mehr Aufmerksamkeit für Vorhaben der Stadt auf dem Weg der Mobilitätswende. Dazu gehöre auch der Aufbau eines E-Car-Sharing-Systems mit der Kiel-Region und Statt-Auto. Dann werde es weitere Ladesäulen am Max-Planck-Institut und am Bahnhof geben zusätzlich zu der bestehenden Säule der Stadtwerke am Bahnhof.

Eine weitere sei für Edeka- Ley in Stadtheide beantragt, mit dem man sich die Kosten von 9000 Euro teile. 14 Tage Kulanz will die Stadt walten lassen für Verkehrsteilnehmer, die verbotenerweise auf den beiden Plätzen parken, und sie mit Hinweiszetteln darauf aufmerksam machen, erklärte die Teamleiterin Ordnungsamt Birte Taube. Danach koste es ab 10 Euro aufwärts. Im Kreis Plön gibt es 204 E-Fahrzeuge, 19 sind in der Stadt Plön gemeldet, zehn von ihnen sind „reine“ E-Fahrzeuge. Um das neue Projekt gebührend einzuweihen, fuhr der Klimaschutzbeauftragte des Kreises Plön, Dr. David-Willem Poggemann, mit einem E-Auto vor, da das E-Fahrzeug der Plöner Stadtwerke gerade in der Werkstatt ist. „Wir wollen die Mobilitätswende, daher sind zusätzliche Anreize dafür ganz in meinem Sinn“, sagte Poggemann, der beim Kreis für Klimaschutz der Städte und Gemeinden zuständig ist. Seine Kollegin Ina Steude kümmert sich um kreiseigene Liegenschaften.