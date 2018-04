Besondere „Alte Eisen“

Wolfdieter Schiecke erforschte die Geschichte der Bibelöfen im Eutiner Schloss

von oha

14. April 2018, 22:10 Uhr

Die Alte Küche im Schloss Eutin platzte aus allen Nähten, weil über 70

Interessierte zum Vortrag von Wolfdieter Schiecke kamen, zu dem der Freundeskreis Schloss Eutin geladen hatte. Schiecke präsentierte die Ergebnisse seiner Forschungen, die ihn und seine Frau die letzten sechs Monate beschäftigten. „Damit hat das Schloss Eutin erstmals in seiner Präsentationsgeschichte eine Beschreibung und kulturhistorische Einordnung der noch im Schloss vorhandenen gusseisernen sogenannten Bibel-Öfen oder ‚Bibeln in Eisen‘“, freute sich Monika Obieray, Vorsitzende des Freundeskreises.

Da im Lutherjahr 2017 in Marburg und Kassel eine große Ausstellung zu diesem Thema stattfand und bundesweit neue Erkenntnisse publiziert wurden, können die Eutiner Öfen in diesem großen Kontext gewürdigt werden. Die noch vorhandenen Ofenplatten oder kompletten Öfen decken den größten Teil der gesamten Bauperiode ab, von 1588 an einen Zeitraum von rund 200 Jahren. Diese Öfen konnten zwar keine Wärme speichern, aber sie waren ein großer Fortschritt, weil sie den Rauch aus den Räumen verbannten. Sie hielten umgehend Einzug in Schlösser, Klöster und später auch in Kaufmanns- und sonstige Bürgerhaushalte und wurden zu begehrten Repräsentationsobjekten.

Die älteste Ofenplatte im Schloss mit dem Gleichnis von den guten und den törichten Jungfrauen und einer Kreuzigungsszene können Besucher heute noch nicht sehen, weil sie im Zimmer mit dem Paradebett im Kamin verbaut ist. Um das Bett wird man erst ab 2019 herumlaufen dürfen, weiß Monika Obieray. Im Europazimmer können Kamin samt Platten schon heute bestaunt werden, ebenso im Ankleide- oder Zitronenzimmer, wo der vollständige Ofen unter einem prächtigen Baldachin steht. Das größte und seltenste Objekt, eine Platte von 174 mal 114 Zentimetern, gebrochen in zwei Teile, befindet sich seit langen Zeiten im Keller des Schlosses. Weil sie tonnenschwer ist, ließ man sie wahrscheinlich ruhen und einstauben, wo sie abgestellt worden war. Sie zeigt die Erschaffung Evas, Christi Geburt, das herzogliche Wappen und neun Figuren, die nur zum Teil entschlüsselt werden konnten. Belege dafür, dass die Platte in der Schlosskirche gestanden haben könnte, fanden sich bislang nicht. „Es ist ein schöner Gedanke, dass diese Öfen vielleicht einmal als Teil des höfischen Lebens präsentiert werden können“, sagte Obieray nach dem Vortrag.