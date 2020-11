Süsel : Besondere Aktion zum Advent an der St.-Laurentius-Kirche

Die Kirchengemeinde Süsel wird das Gotteshaus in der Advents- und Weihnachtszeit besonders beleuchten.

von Alexander Steenbeck

25. November 2020, 12:19 Uhr

Süsel | Mit einer besonderen Aktion möchte die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Süsel in der Advents- und Weihnachtszeit den Menschen ihrer Gemeinde eine Freude machen. Ab dem 1. Advent – also ab kommenden Sonntag – wird die St.-Laurentius-Kirche in einem besonderen Licht erstrahlen. Mithilfe der Firma SHS-Veranstaltungsservice werden in den vier Adventswochen vier unterschiedliche Motive am Kirchturm illuminiert. Die Motive wechseln jeweils an den Adventssonntagen.

„Außer den Adventsgottesdiensten können wir leider in diesem Jahr keine Veranstaltungen, wie zum Beispiel Konzerte oder Adventsnachmittage mit Senioren ooder ähnliches anbieten“, sagte Kristina Warnemünde, Pastorin der Gemeinde. „Darum wollen wir zumindest optisch ein Zeichen setzen und Licht in die dunkle Jahreszeit – und vielleicht sogar in die Herzen der Menschen – bringen“, ergänzte Matthias Hieber, ebenfalls Pastor in Süsel.

Die Gemeinde lädt ein, sich in der Dämmerung oder abends auf den Weg zu machen und sich die Installation anzusehen. „Das kann man allein oder zu mehreren tun, ohne die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu verletzen“, fügte Hieber hinzu.