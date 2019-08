Beschwingt durch Plön radeln

Die neue Fahrradgruppe des Seniorenbeirat s hat sich fürs Stadtradeln angemeldet. Die Mitglieder sind über 60 Jahre alt und wünschen sich Mitstreiter.

von shz.de

07. August 2019, 17:53 Uhr

Plön | Der Seniorenbeirat der Stadt Plön beteiligt sich vom 18. August bis 7. September an der Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses. Bei einem ersten Treffen im Alten E-Werk kamen neun über 60-Jährige zusammen, die unter dem Teamnamen „Silberschwingen“ gemeinsam und einzeln auf Tour gehen und möglichst viele Kilometer radeln wollen. Den Namen schlug Gertrud Werner vor, die ein E-Bike besitzt, nach einer Gruppe gesucht hat und auf Dauer vom Auto wegkommen möchte.

Wolfgang Vietze fährt ausschließlich Rad und überlegt, ob er sein Auto noch braucht. „Man kann vom Stadtkern aus alles erreichen.“ Er fahre meist alleine Strecken von 30 bis 60 Kilometern und möchte sich gern mit anderen zusammentun. Heinz Möllers ist ADFC-Mitglied und ausgebildeter Tourenleiter und Ersthelfer und verfügt über ein Tourenrad und ein E-Bike. Seine Frau Barbara König ist Vorsitzende des Seniorenbeirats, fährt E-Bike und wird beim Stadtradeln die Teamkapitänin sein. Das bedeutet, dass andere, die ihre Kilometer nicht selbst im Internet eintragen möchten, ihr telefonisch erradelte Kilometer durchgeben können. „Mir ist es wichtig, zum Klimaschutz beizutragen“, sagte König.

Holger Becher unternimmt dreimal im Jahr große Touren mit seiner Frau und alle 14 Tage mittwochs 30-Kilometer-Touren. Seine Bedingung dabei: Unterwegs irgendwo einzukehren, erzählt der ehemalige Gastronom aus Malente. Wolfgang Bode hat im vergangenen Jahr beim Stadtradeln mitgemacht und freut sich darauf, jetzt mit Radlern seiner Altersgruppe daran teilzunehmen. „Wenn man älter wird, bräuchte man eigentlich kein Auto mehr und kann alles mit dem Rad machen“, meinte Walter Hof. Susanne Behlau ist im Arbeitskreis Schusteracht Preetz-Plön und viel mit dem Rad unterwegs. Edeltraut Reske fährt auch mal zum Bungsberg und viel nach Bosau. Sie besitzt seit sieben Jahren ein E-Bike.

Weitere Mitstreiter ab 60 Jahren sind willkommen. Sie dürfen sich im Internet selbst als Mitglied der Gruppe registrieren oder melden sich bei Barbara König oder Isolde Fischer im Alten E-Werk, Telefon 04522/505120. Im Aktionszeitraum zählen die von jedem Teammitglied gefahrenen Kilometer.

Die „Silberschwingen“ planen zudem drei Touren dienstags am 20. und 27. August sowie am 3. September, Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof. Holger Becher, Wolfgang Bode und Heinz Möllers arbeiten die Touren aus. Sie sollen 30 Kilometer lang sein und Gelegenheit zum Kaffeetrinken bieten. Becher und Werner bringen ihre kleinen Hunde mit. Helme und Handys sind erwünscht. „Jeder ist für sich selber verantwortlich“, sagt König. 14 Teams sind gemeldet.

Stephanie Meyer, Vorsitzende des Plöner Fahrradforums und stellvertretende Landesvorsitzende des ADFC verwies darauf, dass derjenige Stadtradel-Star werden könne, der im Aktionszeitraum komplett aufs Auto verzichtet. Wer sich für das Radverkehrskonzept der Stadt interessiert: Es wird am 14. August (18.30 Uhr Tourist-Info) im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt.





Für Infos: www.stadtradeln.de/ploen