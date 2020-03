Schutz vor Corona : Berufsschule in Eutin beurlaubt 25 Schüler und zwei Lehrer nach Ski-Kurs in Österreich

Schule reagiert aufgrund neuer Empfehlung aus Kiel. Zuvor besuchten die Betroffenen noch den Unterricht.

von Bernd Schröder

12. März 2020, 17:25 Uhr

Eutin | Es gab bis gestern an der Schule keinen konkreten Fall und auch keinen Verdacht. Dennoch hat die Corona-Pandemie inzwischen konkrete Auswirkungen auf die Berufsschule in Eutin: 25 Schüler und zwei Lehrer sind seit gestern bis Montag, 23. März, nach einem Aufenthalt in Österreich vorsichtshalber vom Unterricht beurlaubt worden, bestätigte der stellvertretende Schulleiter der Beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein, Christoph Salewski, auf Anfrage des „Ostholsteiner Anzeigers“. Diese Entscheidung habe die Schule in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises getroffen.

Die Schüler stammten aus mehreren Klassen und hätten an einer einwöchigen Fahrt zum Abschluss eines Ski-Sportkurses der Schule teilgenommen, erklärte Salewski. Am vergangenen Sonntag seien sie aus Kaltenbach-Stamm im Zillertal zurückgekehrt und seien danach von Montag bis Mittwoch wieder zur Schule gegangen. Zunächst habe man keine Veranlassung gesehen, die Betroffenen aus dem Unterricht herauszunehmen. Das habe sich erst gestern durch eine Mitteilung des Gesundheitsministeriums in Kiel geändert.

Ins Visier der Gesundheitsbehörden sind jetzt auch Regionen geraten, die an Risiko- oder besonders betroffene Gebiete angrenzen, ist dem Schreiben zu entnehmen. Konkret heißt es: „Zu den betroffenen angrenzenden Gebieten gehören auch verschiedene Ski-Regionen in Österreich.“ Darauf habe die Schule reagiert, sagte Salewski. Das Zillertal ist rund 25 Kilometer von der Grenze zu Südtirol entfernt, das wie mittlerweile ganz Italien als Risikogebiet gilt.

Das Zillertal gehöre laut aktueller Liste nicht zum Risikogebiet, betonte Salewski. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Um ganz sicher zu gehen, lassen wir die betroffenen Schüler und Lehrer zu Hause.“ Die Dauer der Maßnahme orientiere sich an den empfohlenen 14 Tagen vom Datum der Rückkehr. Beim Reiseantritt sei das Lagebild noch ein völlig anderes gewesen, betonte Salewski. Zu diesem Zeitpunkt sei überhaupt keine die Rede von einer Corona-Gefahr am Reiseziel gewesen.

Für die betroffenen Schüler und Lehrer gelte nun die Allgemeinverfügung des Kreises für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, erklärte Kreis-Sprecherin Annika Sommerfeld. Sie dürften etwa Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen oder Pflegeheime nicht betreten. Da die Ski-Fahrer nicht in einem Risikogebiet gewesen seien und auch keine Symptome aufwiesen, würden sie aber nicht als Verdachtsfälle eingestuft. Deshalb würden sie auch nicht auf Corona getestet. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen. Es gilt aber die Empfehlung, möglichst zu Hause zu bleiben und sich bei Anzeichen einer Erkältung unter der Telefonnummer 116117 beraten zu lassen, ob eine diagnostische Abklärung sinnvoll ist.

Indirekt betroffen ist auch ein Spieler von Eutin 08 (siehe Seite 26). Er ist mit einer der Schülerinnen, die im Zillertal waren, liiert und nimmt vorerst nicht am Mannschaftstraining teil.