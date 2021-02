Plön : Berufsbildungszentrum Plön informiert online

von Michael Kuhr

Plön | Online auf der eigenen Homepage informiert das Berufsbildungszentrum Plön interessierte Schüler aus der Region. Der gewohnte Informationsabend im Februar allerdings entfällt aufgrund der unsicheren Corona-Lage, teilte Schulleiter Axel Böhm mit.

Schnell und unkompliziert sollen die Informationen sein, gibt Böhm als Ziel des Plöner Berufsbildungszentrums aus, wenn es um die Vorstellung der eigenen Bildungsangebote geht. Dafür steht die Internetseite unter www.bbz-ploen.de zur Verfügung. Viele Schüler im Kreis Plön stehen vor der Entscheidung am Ende des Schuljahres eine berufliche Ausbildung zu beginnen oder sich für einen nächsthöheren Bildungsabschluss zu bewerben.

„Zu Zeiten der Corona-Beschränkungen die persönliche berufliche Perspektive zu entwickeln, ist für Schüler der Abschlussklassen besonders schwierig“, so Böhm. Das Berufsbildungszentrum Plön halte mit seinen zukunftsgerechten beruflichen Bildungsgängen und wettbewerbsfähigen Abschlüssen ein umfangreiches Bildungsangebot mit zahlreichen Fachrichtungen an vier Standorten im Kreis Plön für Jugendliche bereit.

In den vergangenen Jahren habe das Berufsbildungszentrum Plön sein umfangreiches Bildungsangebot im Rahmen mehrerer Informationsabende vorgestellt. Leider sei das aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich.

„Die Informationsabende am Berufsbildungszentrum Plön wurden in den vergangenen Jahren immer sehr gut angenommen“, erläutert Axel Böhm. Und weiter: „Diese Abende waren durch den persönlichen Kontakt zu den Lehrkräften, Schülern und Abteilungsleitungen der jeweiligen Bildungsgänge geprägt.“ Das Berufsbildungszentrum Plön hat deshalb die eigene Homepage um einen „BBZ-Bildungsgangwegweiser“ ergänzt. Der Wegweiser bietet den Besuchern der Homepage die Möglichkeit, ausgehend vom bereits erlangten Schulabschluss, schnell die möglichen Anschlussperspektiven am Berufsbildungszentrum in Erfahrung zubringen. Mit nur zwei Mausklicks werden auf der Homepage die für sie persönlich zugeschnittenen Bildungsangebote aufgezeigt.

„Unser Ziel ist es, junge Menschen auf der ersten Seite der Homepage abzuholen – schnell und unkompliziert soll es sein,“ so Böhm weiter. Der „Bildungsgangwegweiser“ des Berufsbildungszentrums Plön könne den Informationsabend zwar nicht ersetzen, aber er gebe schnell und transparent an Hand jeder speziellen Situation einen Überblick über das umfangreiche Bildungsangebot des Berufsbildungszentrums Plön.