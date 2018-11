Bernstein im Kuratorium

von Michael Kuhr

23. November 2018, 18:00 Uhr

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein (kl. Foto) ist einstimmig in das Kuratorium der Elly-Heuss-Knapp-Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk, gewählt worden. Für die nächsten drei Jahre wird sie an der Zielsetzung und inhaltlichen Ausrichtung der Stiftung mitarbeiten. „Ganz besonders freue ich mich dabei auch auf die enge Zusammenarbeit mit Einrichtungen im Wahlkreis, wie etwa dem DRK-Zentrum für Gesundheit und Familie oder dem Caritashaus St. Walburg, die sich beide in Plön befinden und die ich auch schon besuchen durfte“, so Bernstein.