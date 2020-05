Eutin : Bernd Sulimma geht in den Ruhestand

Verwaltungsleiter des Kirchenkreises Plön-Segeberg blickt auf 46 Jahre Berufsleben zurück.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

27. Mai 2020, 13:43 Uhr

Plön | Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Plön-Segeberg verabschiedete am Dienstag Bernd Sulimma, Leiter der Kirchenkreisverwaltung, in den Ruhestand. Der 63-jährige stand seit Januar 2011 an der Spitze der in Bad Segeberg ansässigen Verwaltung.

Propst Dr. Havemann dankte Sulimma für neun Jahre intensiver und kompetenter Arbeit. „Viele wichtige Wegmarken für den damals gerade erst fusionierten Kirchenkreis wurden in ihrer Dienstzeit als Kirchenverwaltungsdirektor gesetzt“, blickte Havemann zurück. „Als Verwaltungsleiter waren Sie immer eingebunden in alle großen Prozesse.“ Darunter fallen unter anderem der Bau und die Einweihung zweier Senioren-Pflegeheime, des Marienhofes in Bad Segeberg sowie des Hauses am Cathrinplatz in Preetz, des Weiteren der aktuelle Prozess „Kirchenkreis 2030“, mit dem schon jetzt auf einen bundesweiten prognostizierte Pfarrstellenmangel regiert wird, und die finanztechnisch schwierige aber notwendige Umstellung auf die gängige kaufmännische Buchhaltung.

Und auch in der aktuellen Corona-Krise habe sich Sulimma als unaufgeregter Krisenmanager bewährt, sagte Propst Havemann. „Durch die Entscheidung, in den Schichtbetrieb zu gehen und zeitgleich auch verstärkt Homeoffice zu setzen, ist die Verwaltung in schwierigen Zeiten absolut handlungsfähig geblieben.“

Ganz besonders bezeichnend für Sulimma sei seine außergewöhnliche Loyalität. „Sowohl mir und meinem Propstkollegen Erich Faehling gegenüber“, sagte Havemann, „als auch dem gesamten Kirchenkreis mit seinen 35 Kirchengemeinden, zahlreichen Diensten und Werken und fast 300 Mitarbeitenden. Das ist eine Tugend, auf die man immer bauen konnte und kann – auch gerade dann, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung waren.“

Aufgrund der Corona-Beschränkungen fand die Verabschiedung im kleinsten Kreis unter Berücksichtigung aller notwendigen Sicherheitsauflagen statt. „Es ist natürlich ungewöhnlich, sich nach 46 Jahren im Berufsleben auf diese Weise in den Ruhestand zu begeben“, sagte Sulimma, aber in dieser Situation sei das ein richtiger Schritt. Er habe gern für die Kirche gearbeitet. Besonderer Dank ging an Ehefrau Iris, die ihn all die Jahre unterstützt habe. „Auch dann, wenn ich mich häufig zu einem nicht besonders familienfreundlichen Abendtermin verabschiedet habe“, so Sulimma.

Als Pensionär, der vor seiner Zeit im Kirchenkreis bereits auf eine 35-jährige Verwaltungslaufbahn in der Kreisverwaltung Segeberg, im Amt Wensin sowie als leitender Verwaltungsbeamter im Amt Bad Oldesloe-Land zurückblicken kann, will sich Sulimma nun insbesondere seiner Familie sowie seinen Hobbies widmen. Darüber hinaus wird er auch weiterhin ehrenamtlich als Bürgermeister der Gemeinde Weede wirken. Nachfolgerin ist Esther Ahrent, die ab dem 1. Juni die Stelle als Leiterin in der Kirchenkreisverwaltung Plön-Segeberg antreten wird.