von Michael Kuhr

25. November 2018, 15:00 Uhr

Die Katholische St. Johannes Gemeinde läutet den Advent ein und lädt am kommenden Sonnabend, 1. Dezember, ab 15 Uhr zu einem kleinen, feinen Adventsbasar unter dem Motto „Bereitet dem Herrn den Weg“ ein. Es werden selbst gebastelte Adventsartikel zum Verschönern der Wohnung angeboten sowie selbst gebackene Gebäck- und Keksvarianten und leckere Adventsmarmelade mit Früchten aus dem Kirchengarten. Für Essen und Trinken ist an diesem adventlichen Sonnabend ebenfalls gesorgt, es gibt einen Kaffee- und Kuchenstand, sowie Glühwein. Der Verein zum Stabkreuz bietet diese Leckereien auf freiwilliger Spendenbasis an. Besonders adventlich wir es dann, wenn der St. Johanneschor unter der Leitung von Louise Natrop singt und Gemeindemitglieder Gedichte und kleine Geschichten vorlesen und vortragen. Im Rahmen des Adventsbasars wird Pastor Hasse um 15 Uhr den großen Adventskranz segnen.