Beratung hinter Blauer Tür

Seit 25 Jahren holen Menschen Rat in der Psychologischen Beratungsstelle des Kirchenkreises Ostholstein

von Juliane Kahlke

16. August 2018, 16:40 Uhr

Das Haus mit der blauen Tür ist ein Haus der Kirche und der Hilfe. Der zweigeschossige Backsteinbau in der Schloßstraße 11 wurde im 18. Jahrhundert errichtet, wie der Kirchenkreis Ostholstein mitteilt. 1993 zog dort seine Psychologische Beratungsstelle ein. Seit dem suchen dort jährlich rund 1000 Menschen Unterstützung. 560 von ihnen haben sich 2017 für eine vollständige Beratung angemeldet. 1993 waren es gerade einmal 214.

Durch die blaue Eingangstür kamen und kommen alleinerziehende Mütter und Väter, Elternpaare, Familien in ihrer ganzen Vielfalt, von der Patchworkfamilie über Familien in Trennung und nach der Trennung, berichtet das Team. Häufig werden solche Eltern vom Jugendamt oder dem Gericht an die Beratungsstelle verwiesen. Paare mit und ohne Kinder kommen ebenso dorthin, wie Jugendliche, die manchmal noch eine Freundin oder einen Freund als Verstärkung mitbringen.

„Es kommen Menschen zu uns, die in einer Krise stecken“, sagt Felix Wörner. Der Leiter der Beratungsstelle nennt Gründe, die die Klienten veranlassten, sein Team aufzusuchen. Manchmal sei eine schlimme ärztliche Diagnose der Auslöser, ein anderes Mal ein dem Klienten nahestehender Mensch, der erkrankt sei.

Die Menschen kämen, weil sie wüssten, dass die sechs Mitarbeiterinnen und zwei Mitarbeiter (die meisten sind in Teilzeit beschäftigt) an die Schweigepflicht gebunden seien. Diese Vertraulichkeit sei besonders auch Eltern wichtig, die sich manchmal bei der Erziehung ihrer Kinder ratlos und überfordert fühlten. Die Beratungsstelle ist somit auch Bestandteil der Jugendhilfe. Das bedeutet, die Eltern haben ein Recht auf Erziehungsberatung.

Das Haus in der Schloßstraße sei zu einem Ort der Verlässlichkeit geworden, ein Ort, an dem man sich Zeit nehme und zuhöre – manchmal sogar über mehrere Generationen hinweg. So seien die ersten Kinder, die einst das Spielzimmer der Beratung besuchten, inzwischen erwachsen und einige von ihnen selbst schon Eltern. Manche suchen an diesem Ort, an dem sie sich schon einmal angenommen und beachtet gefühlt haben, erneut Unterstützung. So erlebten die Berater im Erstgespräch oft sogar einen Moment der Gelöstheit, wenn sich die Menschen erinnerten und zum Beispiel sagten: „Ja, ich war schon mal hier, oben im Spielzimmer. Wie schön, dass es das noch gibt.“

Üblicherweise geht es im Erstgespräch um die Rahmenbedingungen wie Vertraulichkeit, Schweigepflicht, Dauer der Beratung oder das kostenfreie Angebot der Kirche zur Lebens- und Paarberatung. Die Beratungsstelle ist montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 13 Uhr, dienstags von 13 bis 18 Uhr zu erreichen, Tel. 04521/8005-424, ev.beratungsstelle@kk-oh.de.