EUTIN : Beltquerung: Bahn bezieht Ökopunkte

Der Ausgleich für Flächen der Schienenanbindung in Schönwalde wurde festgelegt.

von Alexander Steenbeck

18. September 2018, 17:39 Uhr

Die Deutsche Bahn kommt ihrer Verpflichtung nach, Ausgleich und Kompensation für die Flächen zu schaffen, die sie im Zuge der Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung baulich verändert. Mit der evangelischen Kirchengemeinde in Schönwalde wurde nun Einigkeit für ein 3,9 Hektar großes Bioptop mit einem Teich, 1600 Fröschen und sogar Ringelnatttern erzielt. Jörg Weiße, kaufmännischer Leiter des Projektes, sagt: „Wir suchen nach Partnern wie hier in Schönwalde, bei denen alle Interessen vereint werden können.“ Nachhaltiger Naturschutz, finanzielle Sicherheiten für die Kirche sowie planerische Fortschritte für die Bahn. Dieter Achtenberg, Vorsitzender der Kirchengemeinde, erklärte: „Wir sind sehr froh darüber, zu diesem Abschluss zu kommen.“ Es gebe in Ostholstein noch viele weitere Kirchenflächen, die sich als Kompensationsfläche anbieten würden. Das bereits fertig entwickelte Biotop am Pastorat in Schönwalde wurde gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) hergestellt. Die fachliche Expertise brachte Landschaftsingenieur Joachim von Drigalski (UNB) mit ein. Achtenberg freut wie auch Weiße, dass das Biotop von allen Menschen in der Region erlebbar sei. Jörg Weiße wünscht sich weitere Partner wie diese, die bereits entwickelte Ausgleichsflächen mit einem Ökokonto vorhalten und verlässliche Rahmenbedingungen dazu bieten.

Die Bahn kauft in Schönwalde insgesamt 55 000 Ökopunkte, benötigt für das gesamte Projekt jedoch vier Millionen Punkte.