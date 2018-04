Belt-Forum knüpft neue Kontakte

Staatssekretärin Hagedorn führt Delegation des Forums und die im Haushaltsausschuss für Verkehr zuständigen Politiker zusammen

von Achim Krauskopf

24. April 2018, 12:03 Uhr

Neue Verbindungen knüpfen. Diesem Ziel diente die Reise einer zehnköpfigen Delegation des Dialogforums für die Feste Fehmarnbelt-Querung (FFBQ) nach Berlin. Auf Einladung der Abgeordneten Bettina Hagedorn (SPD) lernten die Ostholsteiner die neuen Abgeordneten kennen, die im Haushaltsausschuss für Verkehr zuständig sind: Rüdiger Kruse (CDU) und Thomas Jurk (SPD).

Ihre Vorgänger waren Bettina Hagedorn und Norbert Brackmann. Beide sind aber in die Bundesregierung gewechselt, Hagedorn als Staatssekretärin im Finanzministerium, Brackmann als Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft. Zur Delegation aus Ostholstein gehörten der Leiter des Forums, Dr. Christoph Jessen, sowie der Projektbeiratsvorsitzende, Bürgermeister Thomas Keller (Ratekau), seine Kollegen Uwe Brinckmann (Bad Schwartau), Thomas Bauer (Göhl) und Peter Zink (Altenkrempe), aber auch Susanne Brelowski und Bodo Gehrke von der „Allianz gegen die FFBQ“, weiter Horst Weppler vom Kreis Ostholstein, Michael Pirschel vom Kieler Wirtschaftsministerium, Jörg Weiße und Ulrike Schenker von der Deutschen Bahn und der ostholsteinische Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens.

Bettina Hagedorn stellte fest, dass sie 2015 in enger Kooperation mit Norbert Brackmann einen Bundestagsantrag zum übergesetzlichen Lärmschutz an den Gütertrassen durchgesetzt habe. Der Bundestag habe das 2016 für Hinterlandanbindung in Ostholstein unter Beteiligung der Region in einem transparenten Verfahrens beschlossen. Leider erfülle die Umsetzung durch die Deutsche Bahn nicht die Erwartungen. Das Verkehrsministerium habe der Bahn die Vorgabe gemacht, die Hinterlandanbindung bis 2027 zu realisieren, während der Belttunnel frühestens 2029 fertig sein werde. Ohne Rücksicht auf die Kommunalwahl am 6. Mai seien kommunale Vertretungen aufgefordert, im Mai und Juni Stellungnahmen von enormer Tragweite abzugeben. Damit werde ohne Not das Verfahren zur Planfeststellung „chaotisiert“ und es drohe der Verlust mühsam aufgebauter Akzeptanz in der Region.

Sie verstehe die Sorge der betroffenen Kommunen, sagte Hagedorn. Und das intransparente Verfahren des Verkehrsministeriums stehe im Gegensatz zur Verbesserung der Bürgerbeteiligung, die im Koalitionsvertrag ausdrücklich verankert sei.