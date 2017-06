Bekenntnis für mehr Gemeinschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: steenbeck 1 von 1

Über den korrekten Krümmungswinkel von Salatgurken schmunzelte vor einigen Jahren fast ganz Europa. Mittlerweile ist den Europäern das Lachen vergangen – der Brexit, zahlungsunfähige Staaten und Rechtspopulismus haben dem glanzvollen Bild der Staatengemeinschaft unschöne Kratzer zugefügt. „Die Bevölkerung ist müde geworden in Sachen Europa“, sagt Bärbel Seehusen vom Kreisverband Ostholstein der Europa-Union. Um diesem Trend entgegen zu gehen und die Europa-Idee mit neuem Leben zu füllen, organisiert die Europa-Union – die größte unabhängige Bürgerinitiative für Europa in Deutschland – am Sonntag, 18. Juni, einen Aktionstag in Eutin. Unter dem Motto „Ja sagen zu Europa – jetzt erst recht!“ soll der Marktplatz von 12 bis 16 Uhr ganz im Zeichen Europas stehen – so wie bereits vor fast genau 70 Jahren, als der erste Europäische Kongress der Europa Union Deutschland vom 21. bis 23. Juni 1947 in Eutin stattfand.

Damals wie heute „sollte sich jeder zu Europa bekennen“, sagte Herlich Marie Todsen-Reese, Kreisvorsitzende der Europa-Union, gestern bei der Vorstellung des Programms. Und das soll auch bei dem Aktionstag in Eutin möglich sein. Die Organisatoren wollen auf dem Markt eine Bühne aufbauen. Per Mikrofon könne jeder, der Lust hat, sich zu Europa äußern. Der Satz „Ich bin für Europa, weil ...“ soll dabei nach eigenen Ideen und Vorstellungen vervollständigt werden dürfen, sagt Todsen-Reese. Die Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ sei Vorbild für die Idee, das Bekenntnis für den Europa-Gedanken auch öffentlich zu zeigen. „Die Menschen haben Sehnsucht nach Frieden sowie innerer und äußerer Stabilität“, so Todsen-Reese. Dazu äußern werden sich auf dem Podium auch Landrat Reinhard Sager, Eutins Bürgervorsteher Dieter Holst, Bürgermeister Carsten Behnk, der Landesvorsitzende der Europa-Union Uwe Döring sowie Bundes- und Europa-Abgeordnete. Der Aktionstag möchte aber noch mehr bieten als nur ein Forum: Auf der Bühne tritt die Band „Knuppene“ aus Rachut auf, geplant ist weiterhin der Massenstart von 500 Europa-Luftballons. Außerdem sei ein Infostand der Beruflichen Schule – ihres Zeichens Europa-Schule – vor Ort. „Diese Europa-Informationen sind insbesondere für junge Menschen geeignet“, sagte Todsen-Reese.

Für die Europa-Union ist der Aktionstag eine Premiere. Die 66 ehrenamtlichen Mitglieder des Kreisverbands wollen sich ein Jahr vor dem 20. Europagespräch in Eutin warmlaufen. Denn dieses Jubiläum solle größer begangen werden, kündigten Todsen-Reese und ihre Stellvertreterin Bärbel Seehusen an.

Beiden ist es wichtig zu unterstreichen, dass die einstige Idee bei der Gründung der Europa-Union gewesen sei: „Nie wieder Krieg“. Doch heute „rückt uns der Krieg weltweit wieder auf die Pelle“, sagte Todsen-Reese und ergänzte vor diesem Hintergrund: „Wir sind klug beraten, Themen gemeinsam anzupacken.“ Und der Aktionstag am kommenden Sonntag soll dazu ein Baustein sein.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 09.Jun.2017 | 11:04 Uhr