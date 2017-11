Beirat sieht Probleme beim Verwaltungsvorschlag für Straße am Rosengarten

von Constanze Emde

erstellt am 30.Nov.2017 | 00:50 Uhr

Der Mobilitätsbeirat diskutierte in seiner jüngsten Sitzung über den Vorschlag der Verwaltung, nun doch Parkflächen in der Straße zum Rosengarten auch nach der Sanierung schaffen zu wollen. „Die Parkflächen nehmen so viel Breite weg, dass gegenläufiger Radverkehr vermutlich nicht genehmigungsfähig ist“, sagte der Beiratsvorsitzende Jens Rose-Zeuner. Außerdem schmälere dies auch die Breite der Bürgersteige, was für Fußgänger die Begegnung beispielsweise mit Kinderwagen oder Rollator auch erschwere an den Stellen, an denen Parkflächen geplant seien.

Überhaupt sei die zweite Variante, die die Verwaltung vorgeschlagen habe, aus Sicht des Beirates nicht zu Ende gedacht. Rose-Zeuner: „Es wurde erklärt, dass die intuitive Führung der Fußgänger auf die Fahrbahn vermieden werden, deshalb die Pflasterung von der Königstraße in die Straße am Rosengarten unterbrochen werden soll. Was aber ist am Platz des Dummhans? Da ist die optische Unterbrechung nicht geplant.“ Dem Stadtentwicklungsausschuss, in dem das Thema morgen ab 18 Uhr unter anderem diskutiert wird, empfiehlt der Beirat deshalb: „Vor Verabschiedung dieser Entwurfsplanung muss eine schriftliche verbindliche Stellungnahme von der Straßenverkehrsbehörde des Kreises vorliegen, die verdeutlicht, dass die verankerten Mobilitätsziele für Fußgänger, mobilitätseingeschränkte Mitbürger und für Radfahrer in vollem Umfang gewährleistet sind.“