Dank an Zustellerin : Bei Wind und Wetter für den OHA unterwegs

Seit über 25 Jahren beginnt für Uscha Karkossa der Tag in Sagau um fünf Uhr morgens. Jetzt wird sie 80 Jahre alt.

24. April 2020, 18:14 Uhr

Sagau | Die schon lange geplante Familienfeier musste abgesagt werden. „Die Einladungen hatte ich alle schon liegen“, berichtet Uscha Karkossa enttäuscht. Mit der ganzen Familie sollte es ins Restaurant nach Sielbeck gehen. Auf die Frage, ob sie nicht im kleinen Kreise trotzdem feiern wolle ist die Antwort eindeutig: „Wo soll ich die Grenze ziehen? Es wäre nicht das gleiche, wenn nur ein Teil dabei ist.“

Die familiären Verbindungen sind eng. Das zeigt schon die Beschäftigung als Zeitungszustellerin. Heute teilt sich Uscha das Dorf mit ihrer Nichte Marlies Dieckmann: „Ich mache das Oberdorf und Marlies das Unterdorf.“ Die Trennung in Ober- und Unterdorf gebe es schon solange sie denken kann. Auch zusammen mit Schwester Christa habe sie sich so die Zustellbezirke geteilt. Über ihre Schwester ist Uscha Karkossa vor gut 25 Jahren zu dem frühmorgendlichen Nebenverdienst gekommen. „Wir haben schon mal überlegt, wann genau das angefangen hat, aber wir bekommen das nicht mehr zusammen“, blickt die 79-Jährige zurück. Wenige Jahre vor der geplanten Rente war ihr Arbeitgeber in Konkurs gegangen. Ohne Arbeit half sie dann irgendwann der Schwester. „Damals waren das noch richtig viele Zeitungen“, erinnert sich Uscha an Zeiten in denen jedes Haus im Dorf eine Tageszeitung erhielt und manche sogar zwei. Auch Zeitschriften stellte sie einige Zeit zu. Heute trägt sie im Oberdorf gerade noch 15 Zeitungen aus: „Oft habe ich mehr Briefe als Zeitungen.“

In der Regel geht es eine Viertelstunden nach dem Aufstehen schon auf Tour: „Man darf nicht lange fackeln, sonst überlegt man es sich noch“, scherzt die rüstige Rentnerin. Um sechs ist sie meist fertig. Nur wenn Briefe für Häuser abseits der normalen Route dabei sind dauert es mal länger. Oder aber bei Schnee. Dann macht sie langsamer, um einen Unfall zu vermeiden. Mit Hunden habe sie wenig Probleme: „Die schlafen so früh morgens genauso wie die Herrchen noch.“ Ihr Fahrrad, das jeder im Dorf kennt, ist ein „Tiefeinsteiger“ mit abgesenktem Rahmen. Die Hüfte machte das vor einigen Jahren erforderlich. Die Operation war die einzige größere Pause in den Jahrzehnten als Zustellerin, an die sich Uscha erinnern kann. Sie brauche den geregelten Tagesablauf um agil zu bleiben. Nach der Zustellrunde werde ausgiebig gefrühstückt und dann der noch junge Tage genossen, berichtet sie. Auch die Ärzte haben ihr nach der Operation dringend angeraten weiterzumachen. Damit sie immer beide Hände frei hat, ging Uscha mit der Zeit und stellte von Taschenlampe auf LED-Kopflampe um.

Auch nach einem Schicksalsschlag in der Familie steckte die Rentnerin nicht auf

Auch nach einem Schicksalsschlag in der Familie steckte die Rentnerin nicht auf. Als vor einigen Jahren die Schwiegertochter verstarb, unterstützte sie ihren Sohn mit den zwei Kleinkindern. Wenn er um fünf das Haus verließ übernahm sie die Aufsicht über die beiden: „Da bin ich um vier aufgestanden und habe die Zeitungen vorher verteilt.“ Das ging über zwei Jahre so, bis die Kinder größer waren und bis sechs alle bleiben konnten. Dann kam wieder Oma von ihrer Tour um das Frühstück zu machen.

Im Dorf kennt sie jeder als Uscha

Müßiggang kennt Uscha Karkossa grundsätzlich nicht. Über Jahrzehnte war sie bei der Durchführung des Dorffestes als eine der „guten Feen“ in Küche und am Kuchenbuffet nicht wegzudenken. Immer wenn im Dorf etwas los ist, dann ist Uscha dabei. Und die wenigsten wissen, wie sie tatsächlich mit Vornamen heißt. Selbst auf dem Klingelschild steht „Hier wohnt U. Karkossa“. „Ich kenne sie von klein an nur als Uscha“, lacht Nichte Marlies. Es gebe noch mehr in der Familie, die ihren amtlichen Vornamen nicht kennen, schmunzelt Uscha. Und das solle nun auch so bleiben: „Im Dorf kennt mich jeder als Uscha, und das ist auch gut so.“ Ihren 80. Geburtstag werde sie auf jeden Fall nachfeiern, wenn die Restaurants wieder öffnen: „Dann streiche ich einfach das alte Datum durch und schreibe das neue drüber. Die Karten, die habe ich ja schon!“