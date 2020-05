Großfeuer auf Fehmarn : Bei der Lagerhalle der Firma Calle in Burg brannte es im Dachstuhl

Von der starken Rauchentwicklung in der Umgebung war auch ein Altenheim betroffen. Nachbargebäude wurden evakuiert.

18. Mai 2020, 14:07 Uhr

Burg/Fehmarn | Großalarm am Montagmorgen für die Feuerwehren auf der Insel Fehmarn: In einer Verkaufs- und Lagerhalle der Firma Calle brennt der Dachstuhl. Die Flammen breiteten sich schnell in der ein Meter hohen Zwischendecke aus. Alle Angestellten retteten sich unverletzt ins Freie, die Löscharbeiten nahmen den ganzen Montag in Anspruch. Wie es zu dem Feuer kam, ermittelt nun die Polizei.

Dichte Rauchschwaden zogen in Richtung Stadt. Weil die Gefahr bestand, dass der Brand auf eine weitere Halle übergreift, wurde eine zweites Einsatz-Fahrzeug mit einer weiteren Drehleiter aus Heiligenhafen alarmiert. Außerdem wurde eine Wasserwand zum Schutz der zweiten Halle aufgebaut.

Auch ein Bagger war im Einsatz

Die eigentliche Brandbekämpfung wurde zu dem Zeitpunkt nur noch von außen vorgenommen. „Ein Innenangriff ist nicht mehr möglich und zu gefährlich“, erklärte der stellvertretende Gemeinde-Wehrführer Thorsten Röhrke. Im späteren Verlauf des Einsatzes wurde ein Bagger eingesetzt, der Öffnungen ins Gebäude schuf. „Das Wellblechdach erschwert den Einsatz ungemein, da das Feuer so im Inneren eingesperrt wird und weiter wüten kann“, erläuterte Thorsten Röhrke.

Die Warn-App Nina wurde bei dem Einsatz auf der Insel Fehmarn aktiviert. Von der starken Rauchentwicklung war auch ein Altenheim betroffen. An der Einsatzstelle wurden laut Feuerwehr mehrere Gebäude ansässiger Firmen evakuiert. Die Industriestraße war während der Löscharbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

