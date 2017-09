Bei der Betreuung in die Kasse gegriffen

von Michael Kuhr

erstellt am 28.Sep.2017 | 12:33 Uhr

Wenn sich jemand um einen älteren Menschen kümmert, ist das menschlich mehr als ehrenwert. Wenn dies aber ein amtlich bestellter Betreuer ist, dann sind damit auch besondere Pflichten verbunden, gerade im Hinblick auf Rechts- und Bankgeschäfte. Umso verwerflicher ist es, wenn ein solcher sich dann auch noch am Konto der zu betreuenden Person vergreift. Mit einem eben solchen Fall beschäftigte sich gestern das Amtsgericht. Angeklagt war ein heute 59-Jähriger, der 2010/2011 für acht Monate eine alte Dame von Rechts wegen betreuen sollte und dabei seinen Pflichten offenbar nicht nachkam.

Laut Anklage soll er sich mehrfach am Konto der zu betreuenden Person bedient haben. Insgesamt ging es um mehr als 30 000 Euro. Untreue in 44 Fällen nennt das die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage. Wo das Geld geblieben sei, wisse er nicht, so der Angeklagte. Es sei doch eine lebenslustige Dame gewesen. Dass der Fall überhaupt vor Gericht kam, verdankt er eben seinem Opfer, das alles andere als dement war. Sie hatte unerklärbare Abbuchungen auf ihrem Konto bemerkt, für das der Betreuer Vollmacht hatte. Und weil die Bank ihr laut Betreuer keine Auskunft geben durfte, wandte sie sich eben per Brief an das Gericht und bat um Prüfung.

Heraus kam bei der Beweisaufnahme letztlich, dass der Angeklagte keine Belege für die Abbuchungen vorlegen konnte. Verdächtig machte ihn, der während dieser Zeit von Hartz IV lebte, die Tatsache, dass parallel zu den Abhebungen in Höhe von mehreren Hundert bis 1000 Euro auch immer kleinere Einzahlungen auf seinem Konto erfolgten. „Tatsache ist, dass da Geld abgehoben wurde, für das es keine Belege gibt“, fasst der Richter zusammen. Auffallend auch, dass die Dame in der Zeit unter seiner Betreuung letztlich rund 33 000 Euro verbraucht haben soll, unter ihrem neuen Betreuer allerdings nur rund 3300 Euro.

Und penibel rechnete das Gericht die Belege zusammen, die Abbuchungen und die Einzahlungen auf dem Konto des Betreuers. Und dann waren da noch die vom Betreuer unterschriebenen Barabhebungen am Bankschalter. Das Opfer selbst gab an, nie Bargeld von ihrem Betreuer erhalten zu haben.

Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall klar. Sie spricht von Untreue und spricht von einem Schaden von abgerundet gut 27 000 Euro, die ohne Nachweis verschwunden sind. Ihre Forderung: alles in allem 210 Tagesssätze à 30 Euro, gleich 6300 Euro Strafe plus Wertersatz für den entstandenen Schaden. Dem folgt auch das Gericht in seinem Urteil. „Hier ist Vertrauen missbraucht worden“, begründet der Richter sein Urteil. Wo ist das Geld geblieben? „Sie haben es für sich ausgegeben, das ist doch völlig klar“, sagte der Richter. Einen „ungezügelten Ausgabenfluss“ gab es nicht durch die Betroffene. Und: „Mit fremden Geld gehe ich immer mehr als sorgsam um“, sagt der Richter und spricht von einem noch „wohlwollenden Urteil“ in Anbetracht der langen Verfahrensdauer. Der Angeklagte nahm das Urteil ohne Kommentar hin.