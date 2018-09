Eutin : Behnk und Werner kochten gemeinsam auf

Birnen, Bohnen und Speck sowie Holsteiner Rübenmus wurden auf dem Eutiner Wochenmarkt zubereitet.

von Michael Kuhr

22. September 2018, 12:00 Uhr

Dehoga-Chef Harry Heinsen und der moderierende Restaurantmeister Henrik Möller kochten am Sonnabend gemeinsam mit Ostholsteins Kreispräsident Harald Werner und Eutins Bürgermeister Carsten Behnk Herbstliches auf dem Eutiner Marktplatz. Der an der Seite Behnks vorgesehene Landrat Reinhard Sager musste seine Teilnahme leider kurzfristig absagen. Mit den Zutaten vom Eutiner Wochenmarkt wurden „Birnen, Bohnen und Speck“ sowie Holsteiner Steckrübenmus“ zubereitet. Dabei gab es auch so manchen Tipp für das Kochen am heimischen Herd. Die gelungene Veranstaltung wurde immer wieder von kleinen Regenschauern begleitet.