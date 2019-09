Verlegung von Leerrohren für Glasfaser : Behinderungen im Kreuzungsbereich Schweizer und Lütjenburger Straße

Von 17. bis 21. September wird der Verkehr per Ampel einseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

von Bernd Schröder

11. September 2019, 17:59 Uhr

Malente | Die Verlegung von Leerrohren für Glasfaserkabel ist der Grund für Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich von Lütjenburger und Schweizer Straße von Dienstag bis Sonnabend, 17. bis 21. September. Der Verkehr werde duch eine Ampelanlage geregelt, kündigte Bürgermeisterin Tanja Rönck an.

Da die Leerrohre im Gehweg verlegt würden, wird es einen Notgehweg geben und im Kreuzungsbereich nur eine Spur für den Fahrzeugverkehr zur Verfügung stehen. Die Fußgängerampel in der Lütjenburger Straße wird außer Betrieb genommen und durch eine Baustellen-Fußgängerampel mit festen Schaltzeiten am nördlichen Ende der Baustelle in der Lütjenburger Straße ersetzt. Die Bushaltestellen im Baustellenbereich werden verlegt.

Weiterhin wird ein Halteverbot für die Straße und für den Seitenstreifen in der Lütjenburger Straße ab Kreuzung bis Ende der Baustelle auf der rechten Seite (östliche Seite) eingerichtet. Der Seitenstreifen steht dann für die Baustellenzeit nicht zum Parken zur Verfügung.