Grömitz : Begrüßungsaktion unter dem Motto „Zurück zur Sonne“ startet am Montag

Erste touristische Gäste werden in Grömitz auf besondere Weise willkommen geheißen.

15. Mai 2020, 09:17 Uhr

Grömitz | Ihre Rückkehr wird bereits sehnsüchtig erwartete: Ab kommendem Montag dürfen die ersten Gäste wieder nach Schleswig-Holstein und damit auch an die Ostseeküste. Grömitz möchte seine seit Beginn der Corona-Beschränkungen Gäste auf besondere Weise begrüßen: Bürgermeister Mark Burmeister und Lars Widder, Betriebsleiter Grömitzer Tourismus-Service, lassen es sich nicht nehmen, die ersten touristischen Gäste am 18. Mai am Ortseingang zu begrüßen – selbstverständlich mit verordnetem Abstand, Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmittel.

„Zurück zur Sonne“ lautet das fröhliche und zugleich sehnsüchtige Motto, mit dem Grömitz die neu verordneten Lockerungen begleitet. Nachdem die Zweitwohnungs-Besitzer bereits seit Montag, 4. Mai, zurückkehren durften, will sich Grömitz nun vollends wieder startklar zeigen – und schmückt sich mit Bannern, großen Bodenaufklebern, Ansteck-Buttons und einem extra gestaltetem Mund-Nasen-Schutz mit Grömitz-typischer Sonne.

Empfang für die ersten Gäste

An den Ortseingängen bei der Tankstelle und im Yachthafen werden großflächige Banner neben die Straßen gespannt und ein kleines Empfangskomitee rund um den Bürgermeister – Burmeister wird begleitet unter anderem von der Vorsitzenden des Gewerbevereins, Martina Heinrich, Dehoga-Ortsverband-Vorsitzenden Andreas Werner sowie einigen Gewerbetreibenden – wird zwischen 11 und 13 Uhr die ersten Gäste persönlich empfangen und ihnen ein kleine Glücksbringer schenken.

„Wir bleiben positiv und blicken optimistisch auf den Sommer 2020“, sagt Lars Widder, Betriebsleiter des Grömitzer Tourismus-Service’. „Auch bei aller Vorsicht und strikter Einhaltung der verordneten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ist eine gute Zeit mit Sonne, Strand, einem vielfältigen Einzelhandel und verantwortungsvollem gastronomischem Angebot möglich. Wir sind begeistert wie kreativ und engagiert sich jetzt der Zusammenhalt unseres Ortes zeigt, denn wir wollen alle zurück zur Sonne und unsere Füße und nicht unseren Kopf in den Sand stecken“, freut sich Widder, dass die „Zurück zur Sonne“-Idee durchweg positiv von den Grömitzern aufgenommen worden sei.

Viele kreative Ideen

Grömitzer Unternehmen sowie soziale wie kulturelle Dienstleister haben den wochenlangen „Lockdown“ durchgehalten. Viele individuelle Notlösungen wurden gefunden, um die verordnete Pause einigermaßen zu überstehen. „Wir freuen uns, dass unsere Leistungsträger auch in der schweren Zeit so kreativ sind – wir unterstützen sie mit all unseren Möglichkeiten“, sagte Jacqueline Felsmann vom Tourismus-Service Grömitz. Besonders hervorzuheben sei das neue Take-Away-Angebot des Restaurants Störtebeker wie zum Beispiel dem „Spargel-Sonntag“, der extra neu eingerichtete Online-Shop des Souvenirs- und Dekorationsshops „Landgang“, der kostenfreie „Shopping-Service für Senioren“ von zahlreichen Mitgliedern der Grömitz Facebook-Gruppe oder das kostenfreie Mittagessen einmal wöchentlich des Restaurants Sea-Side für Grömitzer Familien, die Unterstützung benötigen.

Aktuell entwickeln Grömitzer Unternehmer individuelle „Zurück zur Sonne“-Angebote – von Eiscreme über Desserts bis hin zum Fischbrötchen.

Über das langsame und verantwortungsvolle Hochfahren der Geschäftstätigkeiten und das Mitdenken jedes einzelnen freue sich der gesamte Ort und ermöglicht im Schulterschluss allen Gästen eine gute Zeit an ihrem geliebten Ferienort zu verbringen, so das Grömitzer Tourismus-Team. Gäste, aber auch die Gewerbetreibenden des Ortes wünschen sich sehr, langsam aber sicher „Zurück zur Sonne“ zu kommen.