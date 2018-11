Begegnung von Orient und Okzident im „Binchen“

von Alexander Steenbeck

21. November 2018, 13:57 Uhr

Was für ein Glück, dass es die Reihe „Autoren im Gespräch“ vom Kulturbund in Eutin gibt. So bekommt man die Gelegenheit, Autoren, über die man sonst nur von fern etwas erfährt, ganz unmittelbar kennen zu lernen, mit ihnen zu sprechen und zu hören, wie sie ihre eigenen Bücher vortragen. Man erfährt Hintergründe zur Entstehung, die Ursprungsidee, was den Schriftsteller dazu bewog, dieses Buch auf diese Weise zu schreiben und man hat plötzlich ein lebendiges Gesicht zu einem lebendigen Buch. Man wird es jetzt anders lesen.

Am Dienstagabend las Michael Kleeberg im „Binchen“ aus seinem neuen Roman „Der Idiot des 21. Jahrhunderts: Ein Divan“. Es ist bereits das vierte Mal, dass der vielfach preisgekrönte Autor vom Kulturbund eingeladen wird. Wolfgang Griep, der den Abend moderierte und im Anschluss an die Lesung den Autor, Essayisten und Übersetzer interviewte, hatte ihn als einen der hervorragendsten zeitgenössischen Schriftsteller vorgestellt und damit bestimmt nicht zu viel versprochen.

In seinem Buch schafft er eine besondere Verbindung von Orient und Okzident, indem er in zwölf Geschichten – wunderbar erzählt in seiner farbigen Sprache – Menschen aus Ost und West einander begegnen lässt. Er flicht Verse und Zitate von Goethe und anderen ein, er fabuliert und behält den Blick immer liebevoll auf die Menschen gerichtet, die er lebendig werden lässt. Er erklärt, dass das Rückgrat des Buches eine alte persische Liebesgeschichte aus dem

13. Jahrhundert ist, an der sich die Geschichten aufhängen. Den Titel hat er an Dostojewskis „Der Idiot“ angelehnt, weil er es so bezeichnend findet, dass der mit seiner Ehrlichkeit an der Gesellschaft scheiterte. Er berichtet von dem langen und manchmal kurvenreichen Weg der Entstehung des Buches, davon, dass er alles mit der Hand schreibt und davon, dass er selbst viele Jahre im Orient gereist ist. Und er sorgt für ein großes Lachen bei den Zuhörern, als er preisgibt, dass seine Mutter, nachdem sie den Titel des neuen Buches erfahren hatte, geantwortet hat: „Also wieder etwas Autobiografisches.“

Er erzählt auch, dass er Lösungen und Hoffnungen für ein friedliches Miteinander der unterschiedlichen Kulturen am ehesten auf der Ebene einzelner Personen, persönlicher Beziehungen sieht.

Und dann verrät er, dass er einen Teil des Buches speziell für die Eutiner geschrieben hat. Den libanesischen Lyriker Kadmos lässt er sagen: „….Natürlich will man eigentlich die Heimat nicht verlassen, aber der Gedanke, einmal in diesen weiten, stillen, grünen Landschaften zu leben, durch den Regen zu gehen, keine Ängste ausstehen zu müssen, der hat etwas ungeheuer Süßes und Liebliches. Freiheit, die in Sicherheit geborgen ist...“

Und so bleibt nach einer wunderbaren Lesung auch dieses: sich hier und da einmal klar zu machen, wie gut es Menschen in Eutin gehen darf.