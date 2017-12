Begegnung mit der japanischen Seele

vergrößern 1 von 4 1 von 4





von Bernd Schröder

erstellt am 27.Dez.2017 | 13:29 Uhr

Wenn Janina Wenzel und Manuel Bergunde auf das Jahr zurückblicken, dürfte ihnen vor allem ihr Urlaub in den Sinn kommen. Zwei Monate lang, von Anfang Juli bis Ende August, fuhren die beiden durch den Südwesten Japans – per Fahrrad und mit einem Zelt im Gepäck.

Dabei hatten die langjährigen Eutiner, die mittlerweile in Seeretz wohnen, viel zu bestaunen. Allerdings wurden sie auch selbst oft bestaunt. Janina Wenzel erinnert sich besonders an eine Begegnung im Tokioter Stadtpark am frühen Morgen. Dort seien sie lange Zeit von einer älteren Frau beäugt worden. Es war offensichtlich, dass sie etwas wollte, es aber nicht recht wagte, in Kontakt zu treten. Dann siegte doch die Neugier. Es war das Tattoo einer Geisha, das Janina Wenzel auf ihrem linken Oberarm trägt und das Interesse der Frau erregte. „Irgendwann hat sie sich dann tatsächlich getraut zu fragen, ob sie die Geisha berühren dürfe.“ Sie durfte.

Der Umgang mit Tattoos sei in der japanischen Gesellschaft nicht so selbstverständlich wie hierzulande. „Es hat dort einen Mafia-Touch.“ Und Frauen seien ohnehin nicht tätowiert. Bemerkenswert war auch die Begegnung mit zwei Männern in Tokio. „Als sie unsere Tätowierungen bemerkten, hat einer von ihnen Hemd und Sakko zur Seite geschoben und gezeigt, dass er komplett tätowiert ist.“

Tokio war Endstation der Reise. Davor lagen rund 2200 Kilometer mit dem Fahrrad. Zu den Stationen gehörten Städte wie Osaka, Hiroshima, Kyoto, aber auch der Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark, eher einsame Küstenregionen, Shikoku – die Insel der 88 Tempel – und die Insel Miyajima. Die ist nicht nur für ihren zum Unesco-Weltkulturerbe zählenden Itsukushima-Schrein bekannt, sondern auch für ihre zahmen Rehe. „Die standen ständig an unserem Zelt, knabberten an unseren Sachen oder versuchten, etwas aus unseren Taschen zu ziehen.“

Besonders beeindruckt hat die beiden Radler das Friedensmuseum zum Gedenken und zur Dokumentation des Atombombenabwurfs auf Hiroshima. Zeitzeugenberichte erinnern etwa an das Schicksal von Kindern, die nach dem Angriff Trümmer wegräumten. „Ansonsten ist Hiroshima eine sehr moderne Stadt“, hat Janina Wenzel beobachtet. Die wird ihr wohl auch wegen eines Restaurantbesuchs in Erinnerung bleiben. Weil sie der japanischen Schriftzeichen nicht mächtig sind, folgten die Ostholsteiner einfach einer japanischen Gruppe in ein Lokal im zweiten Stock, wo es generell das etwas bessere Essen gebe. Zunächst habe das Personal sie sehr merkwürdig ansehen. Doch die Bedienung sei sehr höflich gewesen und habe sich sehr viel Mühe gegeben. Das Essen – im Hauptgang ein japanisches Omelette – habe sehr gut geschmeckt. „Schließlich ist das ganze Team aus der Küche gekommen und hat sich verabschiedet.“

Danach stand eine der härtesten Etappen bevor, von Hiroshima zur Küste des Japanischen Meeres. „Es ging 100 Kilometer nur bergauf“, erinnert sich Janina Wenzel. Noch dazu war es mit 35 Grad enorm heiß. „Wenn wir stehen geblieben sind, ist uns der Schweiß auf den Boden getropft.“ Nach einer Nacht im Zelt am Fuße eines Ski-Lifts entschädigte am nächsten Morgen die Abfahrt in den Sonnenaufgang: „Das war ein Glücksgefühl, da hatte ich Tränen in den Augen.“

Anders als gedacht präsentierten sich die Campingplätze. „Entweder waren sie seit Jahren verlassen oder es war dort die Hölle los.“ Die Japaner nutzten Plätze vor allem, um dort gemeinsam zu feiern. Abends gehe es dann wieder nach Hause, wo der Platz für solche Zusammenkünfte fehle.

Einen Zeltplatz zu finden, sei aber nie ein Problem gewesen. Ein Hausbesitzer habe gar sein Domizil über Nacht offen stehen lassen und sein WC zur Nutzung angeboten. Am nächsten Morgen habe er dann gemeinsam mit ihnen gefrühstückt. Die meisten Japaner verstünden zwar Englisch, sprächen es aber kaum, die Verständigung habe dennoch gut geklappt. „Generell haben wir viel Freundlichkeit und Offenheit erfahren“, sagt Janina Wenzel. Einmal sei ein Autofahrer extra angehalten, um ihnen in der Hitze ein Wassereis zu kaufen, ein anderer Fahrradfahrer habe ihnen Eiscafé gebracht.

Ein Japaner sei ganz aus dem Häuschen geraten, als er sie vom Auto aus mit ihren Rädern gesehen habe. Wie sich herausstellte, geht Akimori selbst gern mit dem Rad auf Tour und war auch schon in Europa. „Er war ganz begeistert von deutschen Fahrrädern.“ Besonders der einspurige Anhänger von Bergunde hatte es ihm angetan. Japaner empfänden Fahrradreisen noch als „sehr verrückt“, habe der Mann berichtet, mit dem sie über Facebook noch in Kontakt stünden. Ebenfalls per Rad unterwegs war der 15-jährige Shota. Mit dem Schüler seien sie einen halben Tag zusammen gefahren. Er war mit seinem Mountain-Bike samt schwerem Rucksack auf dem Weg zum Fuji, Japans höchstem Berg.

Als Ziel für eine Radreise sei Japan eigentlich nicht sehr geeignet, findet Janina Wenzel. „Die Straßen sind eng, es gibt viel Verkehr und viel Industrie, das ist zum Teil nicht sehr schön gewesen.“ Und die Natur sei sehr ähnlich zu der, die man auch in Europa finde. Entscheidend seien aber die Begegnungen mit den Menschen gewesen. „Das Respektvolle, wirklich Offene ist das, was uns in Erinnerung geblieben ist.“