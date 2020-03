Eutin : Befragung startet: Was macht Eutin besonders?

Welche Marke verkörpert Eutins Besonderheiten? Einwohner der Stadt und Umlandgemeinden sind ab Mittwoch gefragt.

Constanze Emde

10. März 2020, 15:02 Uhr

Eutin | Die liebenswerte Residenzstadt Eutin aus dem Dornröschenschlaf zu wecken, hat sich Michael Keller, neuer Chef der Eutin GmbH, zur Aufgabe gemacht. Sein großes Projekt, für den er erst kürzlich breite politische Zustimmung erntete, ist die Markenbildung für Eutin. Jetzt sind Einwohner aus Stadt und den Umlandgemeinden der Holsteinischen Schweiz gefragt, zu sagen, warum sie Eutin besuchen, welche Freizeitangebote sie in der Stadt schätzen oder was sie mit Eutin verbinden.

25.000 Fragebögen für Eutin und Umlandgemeinden ab Samstag – online funktioniert die Befragung ab Mittwoch

Die Fragebögen gibt es in der Touristinfo am Marktplatz sowie in und um Eutin am Samstag als Beilage eines Anzeigenblatts im Postkasten. Die ausgefüllten Fragebögen sollen bis 12. April zurück zur Tourist-Info gebracht werden. Im Internet kann der Fragebogen unter www.befragung-eutin.de schon heute ausgefüllt werden.

Die Stärken und Schwächen herausfinden

„Wir wollen mit der Befragung unsere Stärken und Schwächen herausfinden. Sehen, was den Menschen aus Eutin und der Umgebung wirklich wichtig ist“, sagt Michael Keller. Die Ergebnisse der Befragung seien die Grundlage für die Entwicklung einer authentischen Stadtmarke für Eutin, mit der sich die Einwohner auch identifizieren können. Es gehe bei der Befragung nicht darum, Repräsentativität zu erreichen, sondern um ein Gefühl dafür zu bekommen, was den Menschen wichtig ist, warum und wo sich die Stadt entwickeln kann, so Keller. Die Befragung laufe online wie Print, um Ältere sowie Jüngere gleichermaßen anzusprechen und zum Mitmachen zu motivieren.

Sicht von außen: Panelbefragung in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Niedersachsen läuft parallel

Parallel zur „internen Sicht“ läuft eine Panelbefragung in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns, Hamburg und Niedersachsen, um zu erfahren, welchen Blick die Menschen von außen auf Eutin haben und wo Eutin verglichen mit anderen Orten der Holsteinische Schweiz steht.

Den Fragebogen entwickelten Mitarbeiterinnen der Cima Beratung und Management GmbH aus Lübeck in Zusammenarbeit mit der Eutin GmbH. „Neben kulturellen waren auch inhaltlich tiefergehende Aspekte besonders wichtig für uns. Der Fragebogen zielt auf die Identität ab, das Image, das Menschen mit Eutin verbinden“, sagt Projektleiterin Janne Borchers. Neben den Befragungen und dem Online-Panel, bei dem jeweils mindestens 250 Befragte pro Bundesland ausgewertet werden, nehmen die Cima-Expertinnen auch das aktuelle Werbematerial unter die Lupe, führen Fachgespräche mit Experten vor Ort, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Dabei gehe es immer um die Frage „Was sollte man korrigieren, was können wir besser machen. Gibt es eine Grundbotschaft oder einen Mix aus vielem, der kein klares Bild erlaubt. Wir wollen die Potenziale entdecken“, sagt Regina Schroeder, Cima-Projektleiterin Stadtmarketing. „Es geht darum, den Markenkern herauszuarbeiten“, macht Keller deutlich.

Bis Jahresende soll Eutins Marke in Text- und Bildbotschaft entwickelt sein

Nach dem 12. April werde es verschiedene Workshops mit Experten geben, bei denen Keller und sein Team von Heinze und Partner aus Dortmund unterstützt werden.

Zu den Experten gehören Vertreter der Kultureinrichtungen wie Schloss oder Festspiele aber auch aus der lokalen Wirtschaft sowie der Verwaltung und Politik, sagte Keller. Ziel ist es, bis Jahresende Eutins Marke gefunden und in Bildsprache und Textbotschaft umgesetzt zu haben, um in der nächsten Saison damit zu werben.