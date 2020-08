„Beathoven“ an der Mühle

Eine Weltpremiere im Rahmen des Festivals Classical Beat: Beethoven-Werke erklingen in neuem Gewand

von Achim Krauskopf

16. August 2020, 11:08 Uhr

Grebin | Der Jazz-Echo-Preisträger Joo Kraus und weitere hochrangige Musiker gestalten Freitag, 21. August, ab 18.30 Uhr an der Alten Mühle Grebin eine Welturaufführung mit dem Titel „Beathoven Experience“. Das Freiluftkonzert ist Teil des Festivals „Classical Beat“ und wird an den beiden folgenden Tagen in Eutin und in Grömitz wiederholt.

Der renommierte Trompeter Joo Kraus und der Rapper Luis Baltes zelebrieren gemeinsam mit dem Trio RSxT um den künstlerischen Leiter Roman Schuler zum Geburtstagsjubiläum Beethovens dessen Musik in einem neuen Gewand. Die „Beathoven Experience“ findet mit Blick auf die 250. Wiederkehr des Geburtstages des Komponisten Ludwig van Beethoven statt.

Der Pianist, Sounddesigner und Produzent Roman Schuler wird, wie es im Pressetext heißt, einen Ansatz wagen, der das musikalische Erbe des Meisters mit Respekt, aber ohne Samthandschuhe in die heutige Zeit transformiere. Schuler habe mit seinem Trio RSxT erfolgreich auf internationalen Festivals die Genre-Grenzen gesprengt. Er werde an den Abenden das Werk Beethovens auf innovative Art und Weise vergrooven, verjazzen, elektrisieren und remixen. Zu Ehren Beethovens werde das Trio, dem Alex Klauck an den Drums und Konrad Herbolzheimer am Bass angehören, mit prominenten Gäste verstärkt: Luis Baltes, Rapper der Hamburger Hip-Hop-Combo „Fünf Sterne deluxe“, werde mit seinem Talent im Sprechgesang, Beatboxing und Freestyle die Person Beethovens und dessen Schaffen in Worte fassen. Jazztrompeter Joo Kraus werde mit seinem unverwechselbaren Sound jazzige Akzente setzen.

Präsentiert wird die Premiere im Schatten der Grebiner Mühle von dem Geschäftsführer der Stiftung Neue MusikImpulse Schleswig-Holstein, Hans-Wilhelm Hagen, dem Projektkoordinator Marc Tietz sowie den Betreibern des Bistros „Café to’n Windbüdel“, Tina Benz und Hans-Jürg Buss.

Der Einlass zu den Konzerten findet eine Stunde vor Beginn statt. Aufgrund der Abstandsregelungen und der Vermeidung von Schlangenbildungen sind Besucher angehalten, frühzeitig zu erscheinen. Tickets gibt es für zwölf Euro an der Abendkasse. Das gleiche gilt für das Konzert am Samstag, 22. August, um 18.30 Uhr im Eutiner Torhaus im Rahmen der LebensArt-Messe. Das dritte Konzert am Sonntag, 23. August, im Grömitzer Kurpark beginnt um 17 Uhr, dort können Tickets auch online über bagarino-tickets bestellt werden.