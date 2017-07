Beachvolleyball ohne Anmeldung

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Regelmäßige Gelegenheit zum Pritschen und Baggern in gemischten Volleyballteams bietet der Tourismusservice des Ostseebades Scharbeutz: Jeweils freitags von 14 bis 16 Uhr am 28. Juli, 11. und 25. August finden Turniere im Beachvolleyball (Foto) am Aktionsstrand links von der Seebrücke statt: „Ohne Teilnahmegebühr und ohne Anmeldung kann jeder einfach vorbeikommen und mitmachen“, wirbt der Tourismusservice.

von Achim Krauskopf

erstellt am 18.Jul.2017 | 11:18 Uhr