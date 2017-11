Beach Boys überzeugten nur kurz

vergrößern 1 von 2 Foto: Hartmann (2) 1 von 2

von Harald Klipp

erstellt am 06.Nov.2017 | 12:29 Uhr

Der EHC Timmendorf hat sich nach zwei weiteren Niederlagen am Wochenende am Tabellenende der Eishockey-Oberliga festgesetzt. Die Timmendorfer enttäuschten sowohl beim 2:5(1:0, 1:2, 0:3) gegen die Preussen Berlin, als auch beim 0:6(0:2, 0:2, 0:2) bei den Moskitos Essen auf der ganzen Linie.

Im Heimspiel gegen Berlin zeigten die Beach Boys zumindest im ersten Drittel eine ansprechende Leistung. So war die 1:0-Führung, die Patrick Saggau in der 18. Minute erzielte, durchaus verdient. Zu Beginn des mittleren Spielabschnittes spielten die Timmendorfer nach einer Matchstrafe gegen den Berliner Joe Timm und einer weiteren Zwei-Minuten-Strafe gegen die Berliner sogar in doppelter Überzahl, nutzten diesen Vorteil jedoch nicht. Stattdessen gelang den Gästen der Ausgleich, den Kenneth Schnabel kurz darauf mit dem 2:1 beantwortete.

Die Preussen war dennoch besser im Spiel und kippten noch im zweiten Drittel das Ergebnis zu ihrem Gunsten. In den letzten 20 Minuten offenbarten die Timmendorfer ihre Schwächen. Löchrig in der Abwehr und einfallslos in der Offensive. Zudem kassierte mit Daniel Clairmont noch einer der besten Timmendorfer eine Spieldauerstrafe. Am Ende verhinderte lediglich Goalie Jordi Buchholz eine noch höhere Niederlage.

Auch in Essen waren die Timmendorfer chancenlos und mit dem 0:6 noch gut bedient. Die Moskitos legten im ersten Drittel mit zwei Überzahltoren ein 2:0 vor und legten in den beiden weiteren Spielabschnitten jeweils zwei Treffer zum ungefährdeten Sieg nach.

Die Timmendorfer haben nun zwei Wochen Zeit, sich zu regenerieren. Am nächsten Wochenende finden wegen des Deutschland-Cups keine Spiele in der Oberliga statt.