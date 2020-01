Malente : Baustellen in Marktstraße und Neversfelder Straße

Rathaus teilt mit: Bis Ende Februar gibt es erhebliche Einschränkungen.

08. Januar 2020, 14:45 Uhr

Malente | In den nächsten Wochen wird es aufgrund des Glasfaserausbaus in Malente-Gremsmühlen in den Straßen Neversfelder Straße und Marktstraße zu Verkehrseinschränkungen kommen, kündigt die Gemeindeverwaltung an. Wegen der Bauarbeiten in diesen Straßen steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Bei den Baustellen handelt es sich um Wanderbaustellen.

Für die Fußgänger, vor allem die Schüler der Grundschule und der Gemein-schaftsschule, werden entlang der Baustellen Notgehwege für ein sicheres Passieren eingerichtet.

Die Fußgängerampel in der Neversfelder Straße bleibt in Betrieb. Die Ampel in der Marktstraße wird von den Bauarbeiten nicht betroffen sein. Aufgrund der starken Frequentierung dieser Straßen wegen der Schulen wird der Verkehr mit Hilfe von Ampeln und Einbahnstraßenregelung durch die Baustellenabschnitte geführt. Einbahnstraßenregelungen gibt es im Bauabschnitt Neversfelder Straße zwischen Bahnhofstraße und Marktstraße und im Bauabschnitt Marktstraße zwischen Neversfelder Straße und Godenbergstraße. Umleitungen werden jeweils über Marktstraße, Bahnhofstraße und Neversfelder Straße ausgeschildert.

Im Bauabschnitt Neversfelder Straße ab Marktstraße in Richtung Neversfelde bis zum Schwarzen Weg erfolgt eine halbseitige Straßensperrung mit Ampelregelung. Die drei Baustellenabschnitte werden nacheinander ausgeführt, womit es nicht in mehreren Straßenabschnitten gleichzeitig zu Bauarbeiten kommt. Die Baufirma plant, die Arbeiten bis Ende Februar 2020 abzuschließen. Durch das Wetter kann es aber zu Verzögerungen kommen.

Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer darum, sich auf die Einschränkungen einzustellen, gegebenenfalls mehr Zeit einzuplanen und ganz besonders auf Fußgänger und Radfahrer Rücksicht zu nehmen.