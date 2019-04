Eutin : Baustelle am Schloss im Zeit- und Kostenplan

Die Bauarbeiten am Schloss Eutin gehen auf die Zielgerade.

von Alexander Steenbeck

07. April 2019, 14:21 Uhr

Der milde Winter machte es möglich: Die umfangreichen Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Ohne Frost und Schnee konnte die Stabilisierung des Fundaments jetzt abgeschlossen werden. Lediglich an knapp 14 Tagen mussten die Arbeiten witterungsbedingt ruhen – der eingeplante Zeitpuffer habe das aber aufgefangen, so Burkhard Beck-Broichsitter. „Jetzt stehen nur noch Nacharbeiten an“, sagte der Bauberater des Schlosses. Da ohnehin am Fundament gearbeitet wurde, waren die Lichtschächte freigelegt worden – und diese können nun neu aufgemauert werden.

Zum 1. Mai soll die Südterrasse wieder grün sein – schließlich finden ab diesem Termin wieder Hochzeiten im Schloss statt. Deshalb werde fleißig daran gewerkelt, den aufgeschütteten Boden wieder abzufahren. Mit rund 3500 Tonnen Sand war eine Baustellenfläche rund ums Schloss neben dem Wassergraben aufgeschüttet worden.

Gestützt wurde diese Fläche von rund 750 mit Sand und Steinen befüllten Plastiksäcken – sogenannten Big-Packs. Jeder einzelne wiegt bis zu 1,5 Tonnen. Daraus wurden auch zwei Dämme quer durch den Schlossgraben gebaut. Der neben der Torbrücke – rechtsseitig vom Portal – ist bereits wieder zurückgebaut. Bauarbeiter hatten in den vergangenen Tagen den Großteil der Big-Packs herausgehoben. Das Material wird nun wiederverwendet.

An der Ostseite müssen zudem noch einige Feldsteine neu gesetzt werden, so Beck-Broichsitter. Solange die Bauarbeiten noch laufen, werde aber der Schlossparkplatz noch zu einem Teil gesperrt bleiben.

Die beteiligten Unternehmen – überwiegend Firmen aus der Region – hätten sehr gut Hand in Hand gearbeitet, lobte Beck-Broichsitter. Schwierigkeiten habe es nicht gegeben. Einzig eine Schrecksekunde: Beim Bohren am Fundament des Schlosses sei ein neuer Riss an einem der Kellerräume festgestellt worden, so der Bauberater. Doch das Ganze blieb harmlos.

Historische Funde traten nicht zutage. Vielleicht auch gut so. Denn vielleicht wäre ansonsten der Kosten- und Terminplan doch noch ins Wanken geraten.