Baustart für Erna-Erlebnishaus

Langes Warten hat ein Ende: Ab Mai entsteht hinter dem Tierheim das Bildungsgebäude des Vereins Erlebnis Natur / Hilfe erbeten

von Alexander Steenbeck

20. April 2018, 11:12 Uhr

Der erzwungene Stillstand im Engagement rund um die Umweltbildung ist beendet: Der Verein Erlebnis Natur (Erna) kann mit dem Bau seines Hauses auf der großen Sandfläche hinter dem Tierheim beginnen, die nötige Baugenehmigung liegt seit 20. März vor. „Es geht los – definitiv und unaufhaltsam“, sagte Dr. Werner Sach (kl. Foto), Erna-Vereinsvorsitzender, gestern bei der Vorstellung der aktualisierten Baupläne – „mit Erleichterung“, wie er zugab.

Seit Bestehen des Vereins – also seit rund 13 Jahren – plant Erna ein Haus, in dem ganzjährige Bildungsangebote für Kinder rund um das Thema Natur geschaffen werden können. Mehrere Standorte wurden verworfen; letztlich entschied man sich für ein Areal hinter dem Tierheim. Es hakte jedoch am Flächennutzungsplan, der dort zunächst keine Bebauung vorsah. Noch im März 2017 hatte Sach gehofft, dass mit der Zustimmung des Hauptausschusses der Plan geändert werden und der lang geplante Bau im Herbst hätte beginnen können. Doch dazu kam es nicht, denn die notwendige Vorarbeit der Verwaltung für eine Änderung des Flächennutzungsplanes, die Voraussetzung für eine Baugenehmigung ist, fehlte (wir berichteten).

Dass der Bau starten kann – zunächst soll ab Mai das Streifenfundament entstehen – ist zwar eine gute Nachricht für den Verein. Doch die schlechte ist, dass aufgrund der Wartezeit Kostenvoranschläge der verschiedenen Gewerke überholt sind. Zudem „gibt es inzwischen neue Gesetze und Verordnungen, die berücksichtigt werden müssen“, so Sach. Die Folge: Die Eigenleistung von rund 50 000 Euro muss erhöht werden. Und dafür bittet Sach um Unterstützung – sei es Geld, Sachspenden oder auch, dass sich Handwerker melden, die kostenfrei beim Bau helfen.

150 000 Euro soll das Erlebnishaus kosten. 32 000 Euro spendiert die Aktiv-Region, 75 000 Euro kommen von der Bingo-Lotterie. Innerhalb des Förderzeitraums – die Frist endet am 31. Dezember 2019 – soll und muss das Haus entstehen, so Sach.

Geplant ist, dass ein massives Funktionshaus mit Toiletten, Küchen und der Technik errichtet wird; im Anschluss daran wird mit direktem Zugang zum Haupthaus die „Plietsch-Grün-Hütte“ von der Landesgartenschau 2016 aufgestellt.

Silberstreif am Horizont: Die CDU beantragt im Sozialausschuss der Stadt am Dienstag, das Erna-Projekt mit 10 000 Euro zu unterstützen.

Kontakt zu Erna: Tel. 04521/70790 oder unter www.erna-eutin.de