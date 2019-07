Süsel-Bujendorf : Baustart für die Schützenhalle Anfang August

In der Serie „Bürgermeister unterwegs“ ist das erste Thema der Bujendorfer Schießstand. Die Serie erscheint in lockerer Folge.

von Juliane Kahlke

25. Juli 2019, 17:15 Uhr

Bujendorf | In Süsel ist das Bürgermeisteramt ein Ehrenamt. Adrianus Boonekamp hat es seit einem Jahr inne. Er bekommt dafür kein Gehalt. Das hält den 68-Jährigen nicht davon ab, den Sommer durchzuarbeiten. Der Ostholsteiner Anzeiger schaut ihm über die Schulter: Heute ein Termin an der Schützenhalle Bujendorf.

Die Schützen in Bujendorf sind erleichtert. Der Bau ihrer neuen Schützenhalle kann beginnen. Der Kreis hatte die ersehnte Baugenehmigung zwar schon Anfang Juni erteilt, dann aber wegen einiger Belange abgewartet und zuletzt auch noch eine Prüfstatik gefordert. Am Mittwoch gab er dann die ersehnte Freigabe.

Das berichtet Klaus Berger vom Geselligen Verein Bujendorf am Donnerstag. Der Verein hatte das Ziel, sein Schützenfest am 24. und 25. August auf dem frisch gegossenen Betonboden zu feiern. Das hält Berger nun nicht mehr für möglich, aber der Boden könne tatsächlich bis zum Fest gegossen sein.

Mit Bürgermeister Adrianus Boonekamp unternahm er eine Ortsbesichtigung und klagte ihm da noch sein Leid ob der zeitlichen Verzögerung. Aber nun liegt große Erleichterung in Bergers Worten. Der Hochbauer habe noch am Mittwoch die Bewehrung (Eisenstangen) bestellt und könne, sobald die geliefert werden, den Beton gießen. „Unsere Mitglieder und Gäste sehen dann zumindest schon mal, dass sich etwas tut“, freut sich Berger, der in Süsel SPD-Gemeindevertreter ist.

Der Neubau hat mit 23 mal 15 Metern annähernd die selbe Größe, wie die alte Halle. Der Bauplan sieht neben dem Schießstand für Luftgewehr, einen Versammlungsraum, eine kleine Küche, eine Kühlanlage, einen Technikbereich und eine behindertengerechte Toilette vor. Auf eine Ausschanklizenz hat der Verein erneut verzichtet. Sie wollten keine Schankwirtschaft eröffnen, sagt Berger.

Der holzverkleidete Bau aus den 80er-Jahren war in der Nacht zum 4. Mai 2018 abgebrannt. Seit dem setzt der Gesellige Verein Bujendorf alles daran, die Schießhalle für Luftgewehre zu ersetzen. Die Gemeindevertretung stimmte im Dezember 2018 dem Vorhaben zu.

Um die Kosten niedrig zu halten, übernahm der Verein die vorbereitenden Erdarbeiten. Dennoch stiegen die Gesamtkosten von den veranschlagten 500.000 Euro bereits auf 700.000 Euro.

Bei der Ursache des Brands geht die Staatsanwaltschaft von Brandstiftung aus. Da sie keinen Täter fassen konnte, stellte sie das Verfahren laut Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst Anfang 2019 ein.

Kurz gefragt:

Adrianus Boonekamp ist seit Juni 2018 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Süsel. Der frühere Kapitän mittlere Fahrt und pensionierte Bundespolizist gehört der CDU-Fraktion Süsel an. Als Bürgermeister muss er parteiunabhängig arbeiten. Er ist gesetzlicher Vertreter der Gemeinde, leitet die Gemeindevertretung und bereitet sie mit der Verwaltung zusammen vor.

Herr Boonekamp, wie viele Wochenstunden arbeiten Sie?

Durchschnittlich 35, in Sitzungswochen bis zu 50 Stunden.

Bekommen Sie ein Gehalt?

Ich bekomme als Aufwandsentschädigung gut 1100 Euro, die auch versteuert werden müssen.

Welche Aufgaben des Amts mögen Sie sehr gerne, welche weniger?

Ich unterscheide nicht zwischen wichtig oder unwichtig. Der Bürger hat den Anspruch, das seine Belange berücksichtigt werden und dazu gehört die zügige Abarbeitung.