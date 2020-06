Thürk : Bauschutt einfach in der Natur entsorgt

Polizei sucht Zeugen – wer kann etwas zu den Müllsäcken voller Isoliermaterial und Teerpappen sagen?

von Michael Kuhr

12. Juni 2020, 09:35 Uhr

Thürk | Bisher unbekannte Täter haben in diesen Tagen Bauschutt im Thürker Holz entsorgt. Bosaus Umweltbeauftragten Hans-Alfred Will hat sich die Lage vor Ort mit der Umweltpolizei aus Scharbeutz angesehen. Entsorgt wurde dort Bauschutt in sechs großen Big Bags und einigen kleineren Müllsäcken voller Isoliermaterial und Teerpappen. Auch eine alte Bluejeans war dabei. Die Landesforsten sind nun für die Müllbeseitigung verantwortlich, sagte Will. Die Polizei jedenfalls hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben. Sie sollten sich bei der Umweltpolizei unter Tel. 04524/ 7077100 melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?