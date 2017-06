Baumkontrolle im Stadtgebiet

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

Hans-Jürgen Meißner hat die Bäume im Blick: Seit fast zehn Tagen kontrolliert er die gut 105 Kilometer Versorgungsleitungen der Stadtwerke im gesamten Stadtgebiet. Immer mit dabei: sein Roller und sein Laptop. Stück für Stück schreitet der Baumgutachter die Straßen ab, kartiert neue Bäume, schätzt Größe von Krone und Wurzelwerk und vermerkt es im Kartenmaterial der Stadtwerke an Ort und Stelle digital.

Alle Eintragungen werden in Mönchengladbach, dort hat das beauftragte Unternehmen Honds seinen Sitz, ausgewertet und in einer Gefährdungsanalyse zusammengefasst. „Wir bekommen dann Hinweise, wo in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren Wurzeln oder Bäume Probleme bei den Leitungen machen können, wo wir Schachtungen zur Kontrolle vornehmen sollten oder wo wir bei der Erneuerung der Leitung besser mehr Abstand einplanen“, erklärt Thomas Prieß, Sachbereichsleiter für die Gas- und Wasserversorgung.

Richtige Problemstellen habe Meißner noch nicht ausmachen können, vieles werde erst die langfristige Analyse und Berechnung zeigen. Aber eines ist ihm aufgefallen: „Ich bin in meinem Beruf in wirklich vielen Städten unterwegs, aber kaum eine Stadt hat so viel schönen und alten Baumbestand.“ Zum Glück gebe es hier keine Platanen, die seien für Leitungen mit am gefährlichsten. „Die Wurzeln halten sich gern an den Versorgungsleitungen fest, da die Krone sich auch im Wind stark bewegt“, weiß Prieß. In Malente wurde wegen Schäden an einer Gasleitung im vergangenen Jahr beispielsweise eine ganze Platanen-Allee gekappt. Soweit soll es in Eutin nicht kommen, deshalb werden die Kontrollen in der Regel alle zwei Jahre oder falls nötig in kürzeren Abständen gemacht, so Prieß.

Ähnlich gefährlich wie Platanen seien Spitzahorne und Roßkastanien. Baumsorten, die Meißner empfehlen kann, sind die schwedische Mehlbeere, Rotdorne, Säuleneichen oder -kirschen. „Die wurzeln nicht so gefährlich tief und nicht so groß“, sagt der gelernte Gartentechniker und Baumkontrolleur. Bis Donnerstag will er fertig sein. Dann arbeitet er sich durch die nächste Stadt – von Straße zu Straße, von Baum zu Baum.

von Constanze Emde

erstellt am 21.Jun.2017 | 00:18 Uhr