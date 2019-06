Süsel : Bauhof entsteht neben der Feuerwehr

Er wird der Arbeitssitz für die drei Mitarbeiter der Gemeinde sein.

von Juliane Kahlke

28. Juni 2019, 17:33 Uhr

Süsel | Der Bauhof bekommt eine 25 mal 15 Meter große Halle direkt neben der Freiwilligen Feuerwehr in Süsel. Das stählerne Gebäude wird als Materiallager dienen und ist ohne Heizung geplant. Bis auf den Büro- und Aufenthaltsbereich, in dem nach Bedarf das Heizen elektrisch möglich sein soll. Der Umkleideraum dient gleichzeitig als Pausenraum. Der Sanitärbereich ist in einfacher, nicht für Geschlechter getrennter Ausführung vorgesehen. Die Gemeinde hat 314.000 Euro eingeplant.

Bereits der Finanzausschuss hatte empfohlen, das Hallendach so zu konstruieren, dass noch nachträglich darauf Photovoltaik montiert werden könnte.